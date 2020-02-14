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Раки решат проблемы, а Весы получат деньги: гороскоп на 15 февраля для всех знаков зодиака
Суббота, 15 февраля, — день принятия успешных решений.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 15 февраля для всех знаков зодиака.
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Овен
День будет удачным для Овнов, которые не боятся оригинальных решений и необычных поступков.
Телец
Хороший день для общения с любимым человеком и для романтических свиданий.
Близнецы
Звезды советуют направить вдохновение на дом, семью, личную территорию, недвижимость.
Рак
Ракам удастся найти быстрое решение проблемы, которая возникла в середине прошлого месяца.
Лев
День хорош для отдельных нововведений, но нежелательно полностью ломать устоявшийся распорядок.
Дева
Совет звезд: попробуйте изменить что-то в привычной обстановке, яркие впечатления вам обеспечены.
Весы
Вероятно, вы получите ответы на беспокоившие вас финансовые вопросы и неожиданно получите поддержку, на которую раньше не рассчитывали.
Скорпион
Удачным этот день будет для укрепления родственных отношений, небольших поездок и разных семейных мероприятий.
Стрелец
День благоприятен для умственной деятельности, решения нетривиальных задач.
Козерог
Совет звезд: не стоит терять границу между уверенностью и самоуверенностью.
Водолей
Возможно, вы преодолеете давние разногласия и восстановите отношения с близкими людьми.
Рыбы
Возможно, перед вами откроется обширное поле деятельности, связанное с семейными отношениями.
Хорошего вам дня!
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