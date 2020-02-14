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Стиль жизни

Раки решат проблемы, а Весы получат деньги: гороскоп на 15 февраля для всех знаков зодиака

13:09 14 февраля 2020 123
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Суббота, 15 февраля, — день принятия успешных решений.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 15 февраля для всех знаков зодиака.

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Овен

День будет удачным для Овнов, которые не боятся оригинальных решений и необычных поступков.

Телец

Хороший день для общения с любимым человеком и для романтических свиданий.

Близнецы

Звезды советуют направить вдохновение на дом, семью, личную территорию, недвижимость.

Рак

Ракам удастся найти быстрое решение проблемы, которая возникла в середине прошлого месяца.

Лев

День хорош для отдельных нововведений, но нежелательно полностью ломать устоявшийся распорядок.

Дева

Совет звезд: попробуйте изменить что-то в привычной обстановке, яркие впечатления вам обеспечены.

Весы

Вероятно, вы получите ответы на беспокоившие вас финансовые вопросы и неожиданно получите поддержку, на которую раньше не рассчитывали.

Скорпион

Удачным этот день будет для укрепления родственных отношений, небольших поездок и разных семейных мероприятий.

Стрелец

День благоприятен для умственной деятельности, решения нетривиальных задач.

Козерог

Совет звезд: не стоит терять границу между уверенностью и самоуверенностью.

Водолей

Возможно, вы преодолеете давние разногласия и восстановите отношения с близкими людьми.

Рыбы

Возможно, перед вами откроется обширное поле деятельности, связанное с семейными отношениями.

Хорошего вам дня!

Ранее мы писали о самых строптивых знаках зодиака.

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