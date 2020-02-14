Украина

Никогда не встречались: у Зеленского отреагировали на сюжет "Схем" про Оман

После выхода в эфир программы «Схемы» о возможных переговорах в Омане президента Украины Владимира Зеленского и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель заявила, что они никогда не встречались.

«Сложно опровергнуть, что кто-то лечит зубы, у кого есть братья, кто летает в Москву, кто-то из чиновников РФ летает в Оман, кто-то из современных политиков знал кого-то из политиков до прихода во власть и еще где-то работал. Сложно и сопоставить эти несовместимые факты, придя к выводу, что президент договаривался за спиной общества с российским чиновником», — написала Мендель на своей страничке в соцсетях и добавила: «Единственное, что было не сложно в сюжете — это отрицать факт встречи президента и представителя РФ Патрушева, ведь они действительно никогда не встречались и не говорили».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», о том, что информация в сюжете журналистов неправдива, заявлял и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Тем временем в украинском сегменте соцсети бурно отреагировали на расследование журналистов «Схем». А автор расследования — журналист Михаил Ткач — написал, что, по данным его источника, встреча Патрушева и Зеленского длилась около 4 часов. Однако эту информацию подтвердил только один источник, поэтому в репортаже она не была озвучена.

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