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Выбросили в снег: российские медики поразили жестоким отношением к инвалиду (видео)

9:56 14 февраля 2020 314
Выбросили в снег: российские медики поразили жестоким отношением к инвалиду (видео)
Инф. «ФАКТОВ»

На Урале в городке Каменске-Уральском произошла резонансная история, свидетельствующая о бесчеловечности медиков местной скорой помощи. Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о кировском медике-анестезиологе, которого подозревают в умышленном убийстве более 10 ветеранов в госпитале.

Уральская бригада отказалась доставить парализованного мужчину в больницу и ему пришлось ползти к медикам самостоятельно, прямо по снегу.

Оказалось, что когда мужчине стало плохо, его на «скорой» доставили в больницу, в которой по неизвестной причине его не приняли. История повторилась и со второй больницей. Предпринимать третью попытку члены бригады «скорой» не стали — они просто выбросили пациента прямо на снег и уехали.

Уже в приемном покое больной позвонил родным, которые вызвали ему такси.

Водитель, в отличие от медиков, помог ему забраться в салон и отвез по указанному адресу.

Опубликованное в сети видео стало поводом для официального расследования, однако оно закончилось лишь объяснительной медиков, в которой они написали, что больной от госпитализации отказался и не нуждался в помощи.

Как сообщалось ранее, в российском Новосибирске в больнице умерла двухлетняя девочка с диабетом, к которой не пускали мать, и отказывались вводить инсулин. В результате ребенок впал в «сахарную кому». Кстати, именно в Новосибирск в апреле собирается с гастролями бывший советник президента Зеленского, известный украинский педиатр и шоумен Евгений Комаровский. Он проведет платные семинары «для ответственных родителей» 15−21 апреля 2020 года.

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