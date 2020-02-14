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Украина

Украина подаст в Гаагу из-за раздачи Путиным паспортов на Донбассе

12:09 14 февраля 2020 210
Паспорта РФ
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине собирают доказательства принудительной паспортизации Россией жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой области, которые передадут в Гаагу.

Как сообщают в Офисе генерального прокурора Украины, информационные материалы направят в Офис прокурора Международного уголовного суда.

«Следствием установлено, что наличие такого паспорта для лиц, трудоустроенных в структурах оккупационных администраций, является обязательным условием, ведь его отсутствие считается основанием для увольнения», — отмечают в Офисе генпрокурора Украины и добавляют, что такие принудительные действия контролируемых Россией администраций нарушает нормы международного права. В частности, Женевскую конвенцию 1949 года о защите гражданского населения во время войны и ст. 75 Дополнительного протокола 1977 года.

Количество выданных оккупантами паспортов жителям ОРДЛО оценивается в сотни тысяч: 300 и 200 тысяч паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской области соответственно.

В прокуратуре уточняют, что в Украине заведены уголовные за нарушение законов и обычаев войны (ч.1 ст. 438 УК Украины).

Эксклюзивное интервью журналиста Юрия Бутусова о ситуации на Донбассе и паспортизации Россией жителей ОРДЛО читайте на сайте «ФАКТОВ».

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