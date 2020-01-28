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Главы МИД "нормандской четверки" могут встретиться в Мюнхене: названа дата
Перед следующей встречей лидеров стран «нормандского формата», которую запланировали провести через четыре месяца после парижской, в феврале на полях Мюнхенской конференции по безопасности может состояться встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России. Такую информацию озвучил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр в интервью «Коммерсанту».
Дипломат отметил, что украинская тема будет звучать во многих беседах политиков в Мюнхене. Возможно, что ее удастся обсудить и в формате «нормандской четверки». По его словам, важно, чтобы новая встреча глав государств была хорошо и детально подготовлена, как прошлая.
Дипломат также отметил, что ситуация на Донбассе еще недостаточно изменилась, чтобы Германия могла выступить за снятие санкций с России.
Отметим, в этом году Мюнхенская конференция по безопасности будет проходить с 14 по 16 февраля.
Как сообщали «ФАКТЫ», до очередного саммита «нормандской четверки» двусторонняя встреча президентов Украины и России не планируется.
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