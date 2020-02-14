- 17:51 Мужчина убил тещу и спрятал тело в подвале: первые детали жуткого происшествия в Киеве
- 17:45 Янукович снова стал отцом
- 17:43 Спешил обогнать троллейбус: в Киеве маршрутчик поехал с зажатым дверью ребенком
- 17:17 Скалецкая лишилась еще одного зама
- 17:14 Нанял киллера, чтобы не платить алименты: СБУ предотвратила убийство своей сотрудницы
- 17:14 Биатлон в Антхольце: Пидгрушная стала четвертой в женском спринте на ЧМ
- 17:11 «Отчаянные и отчаявшиеся»: голая Ксения Собчак схватила Глюкозу за грудь
- 16:44 Коронавирус COVID-19 показали под микроскопом: впечатляющие фото
- 16:38 Дело Шеремета: Апелляционный суд принял решение по аресту Кузьменко
- 16:29 Пассажиры проучили карманника в киевской маршрутке: инцидент попал на видео
- 16:21 Джамала рассказала о неожиданной реакции мужа на ее вторую беременность
- 16:19 На Мюнхенской конференции представили документ по Донбассу: что предложили
Скалецкая лишилась еще одного зама
После того, как об отставке в министерстве здравоохранения заявила замминистра Младена Качурец, стало известно об увольнении еще одного зама Зоряны Скалецкой.
На Правительственном портале опубликовано распоряжение Кабмина об увольнении Елены Симоненко.
«Уволить Симоненко Елену Анатольевну с должности заместителя министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции по собственному желанию», — говорится в документе.
Напомним, что 11 сентября 2019 года Кабинет министров назначил заместителями министра здравоохранения Андрея Семиволоса, Михаила Загрийчука, Младену Качурец, Елену Симоненко.
В начале своей карьеры министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила о личной готовности повышать рождаемость в Украине и взялась жестко инспектировать заведения здравоохранения.
Украинцы, которые не могут вернуться на родину из Уханя — эпицентра распространения коронавируса — критикуют Скалецкую за то, что до сих пор не организована эвакуация.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...