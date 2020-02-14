Скалецкая лишилась еще одного зама

Украина

После того, как об отставке в министерстве здравоохранения заявила замминистра Младена Качурец, стало известно об увольнении еще одного зама Зоряны Скалецкой.

На Правительственном портале опубликовано распоряжение Кабмина об увольнении Елены Симоненко.

«Уволить Симоненко Елену Анатольевну с должности заместителя министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции по собственному желанию», — говорится в документе.

Напомним, что 11 сентября 2019 года Кабинет министров назначил заместителями министра здравоохранения Андрея Семиволоса, Михаила Загрийчука, Младену Качурец, Елену Симоненко.

В начале своей карьеры министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила о личной готовности повышать рождаемость в Украине и взялась жестко инспектировать заведения здравоохранения.

Украинцы, которые не могут вернуться на родину из Уханя — эпицентра распространения коронавируса — критикуют Скалецкую за то, что до сих пор не организована эвакуация.









Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter