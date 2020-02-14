24.31 / 24.53 26.34 / 26.70
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Скалецкая лишилась еще одного зама

17:17 14 февраля 2020 155
министерство
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как об отставке в министерстве здравоохранения заявила замминистра Младена Качурец, стало известно об увольнении еще одного зама Зоряны Скалецкой.

На Правительственном портале опубликовано распоряжение Кабмина об увольнении Елены Симоненко.

«Уволить Симоненко Елену Анатольевну с должности заместителя министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции по собственному желанию», — говорится в документе.

Напомним, что 11 сентября 2019 года Кабинет министров назначил заместителями министра здравоохранения Андрея Семиволоса, Михаила Загрийчука, Младену Качурец, Елену Симоненко.

В начале своей карьеры министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила о личной готовности повышать рождаемость в Украине и взялась жестко инспектировать заведения здравоохранения.

Украинцы, которые не могут вернуться на родину из Уханя — эпицентра распространения коронавируса — критикуют Скалецкую за то, что до сих пор не организована эвакуация.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Меган Маркл

Меган Маркл показала видео, которое ранее запретил ей публиковать Букингемский дворец

Квартира

В Киеве продают квартиру с портретом Путина: скандальное фото

День святого Валентина

День святого Валентина: нежные поздравления, открытки, смс

Виктор Янукович

Янукович снова стал отцом

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер