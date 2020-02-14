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Украина

"Объективные факторы": Гончарук рассказал, придется ли украинцам платить больше за газ в феврале

23:28 14 февраля 2020 13
Алексей Гончарук
Инф. «ФАКТОВ»

В январе украинцам пришлось платить за отопление больше, чем в декабре из-за объективных факторов, в том числе и роста цены на газ. В феврале ситуация стабилизируется.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Увеличилась ли платежка за январь по сравнению с декабрем? Это правда. Мы сами подтверждаем, что по сравнению с декабрем месяцем за январь платежка увеличилась, к сожалению. Это вызвано объективными факторами, например, такими, как цена на газ. Но в феврале, то есть, в этом месяце у людей снова платежка уменьшится. Что, опять же, является следствием ценовых колебаний», — сказал Гончарук.

Также премьер-министр напомнил, что правительству удалось в декабре значительно снизить цену на тепло и газ для большинства украинцев.

В то же время премьер призвал «сравнивать месяц с месяцем, январь с январем».

Это позволит увидеть, что этой зимой действительно удалось значительно уменьшить расходы для людей на тепло и на газ, и в целом по итогам отопительного сезона украинцы заплатят за отопление жилища меньше, чем год назад.

«За февраль цена также снизится. И в итоге за всю зиму люди гораздо меньше заплатят и за тепло, и за газ, чего раньше не было», — подытожил Гончарук.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине изменили процедуру формирования цены на газ. Так, Кабмин обязал НАК «Нафтогаз Украины» продавать газ не выше цены на нидерландском газовом хабе TTF с наценкой порядка двух процентов.

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