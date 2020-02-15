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Почти весна: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные
Как и обещали синоптики, в субботу и воскресенье в Украине будет почти весенняя погода. По прогнозам Укргидрометцентра, осадки ожидаются практически во всех западных областях, кроме Закарпатья, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Сумской областях. На всей остальной территории страны — переменная облачность.
В субботу, 15 февраля, часть территории Украины накроет дождь со снегом. Небольшие осадки ожидаются и днем, и ночью. Температура ночью — от -1 до +1 градуса, днем — до +5 тепла. В восточных районах днем будет прохладнее на пару градусов, а на юге — теплее.
В воскресенье, 16 февраля, по всей Украине ожидается переменная облачность и потепление на несколько градусов.
Напомним, по прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, конец февраля будет холодным, кроме нескольких теплых дней в середине последней декады. А настоящая весна придет в последнюю десятидневку марта, когда зима отступит окончательно.
Сегодня, 15 марта, у православных и грекокатоликов один из 12 самых больших праздников в году — Сретение Господне, когда встречаются Зима и Весна.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!