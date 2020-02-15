Украина

Зеленскому подсказали, как ударить по российским военным в Крыму

Катастрофическая ситуация с питьевой водой в оккупированном Крыму, о которой в последнее время пишут крымские и российские СМИ, больше касается не гуманитарной проблемы, а обеспечения российских военных баз и предприятий, работающих на полуострове. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил известный журналист, переселенец из Крыма Павел Казарин.

«На самом деле вопрос подачи воды в Крым — это не про гуманитарную проблему. Это история про то, что «давайте поможем россиянам вести свой бизнес на территории полуострова, а также содержать свои военные базы», — сказал журналист.

По его словам, если питьевую воду пускать на бытовые нужды и гигиенические потребности, то ее может хватить.

Но аквапарки и гостиницы останутся без воды. А это ударит по туристической сфере, ведь в Крым, по отчетам российских властей, приезжают ежегодно несколько миллионов отдыхающих из РФ.

Кроме того, на полуострове много российских военных баз. Они тоже могут остаться без воды.

Полное интервью с Павлом Казариным читайте здесь.

Напомним, в последние дни от депутатов президентской фракции «Слуга народа» прозвучали высказывания о том, что в оккупированный Крым Украина может дать воду в обмен на вывод российских военных с Донбасса.

На выездном заседании парламентского Комитета по правам человека четко заявили о недопустимости рассмотрения вопроса возобновления водоснабжения аннексированного Россией Крыма до тех пор, пока полуостров остается под российским контролем.

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