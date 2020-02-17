Украина

Впервые за 140 лет: февраль-2020 установил температурный рекорд в Киеве

Эстафету января, который занял вторую позицию после января 2007 среди самых теплых с 1881 года, подхватил последний месяц этой зимы.

Специалисты Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского обнародовали информацию о том, что за половину февраля в Киеве температура побила 2 рекорда.

По данным наблюдений метеостанции, 15 февраля киевляне пережили самую теплую ночь за 140 лет наблюдений. Столбик термометра не опускался ночью ниже 2,3 градусов, что на 1,4 градуса теплее чем в 1950 году.

Ночь на 17 февраля в Киеве оказалась также самой теплой. Столбик термометра не опустился ночью ниже 1,8 градуса, что на 0,1 градуса теплее чем в 1974 году.

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского, метеорологическая зима в Киев так и не пришла.

Напомним, осень 2019 в Киеве также была богата на метеорологические рекорды.

«ФАКТЫ» писали, что по прогнозам британских метеорологов, до 2024 года жители Земли будут переживать самые теплые годы за все время метеонаблюдений.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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