- 17:31 «Ущербная дура»: Владимир Остапчук набросился на хейтеров в сети
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«Ущербная дура»: Владимир Остапчук набросился на хейтеров в сети
После того, как бывшая жена Владимира Остапчука раскрыла скандальные подробности развода на телеведущего обрушилась волна критики. Даже под милым семейным фото с детьми, которое он опубликовал на своей странице в Instagram, пользователи сети не стали подбирать выражений. Они пушут, что Владимир лишь изображает заботливого отца, а сам бросил семью. Особенно активно выступают женщины. Одна из них назвала Остапчука «вруном чистой породы» и предрекла ему одинокую старость.
Если раньше Владимир игнорировал хейтеров и даже пытался шутить, обещая финансовое вознаграждение за критичные комментарии, то тут не сдержался и не стал выбирать выражений. Он назвал обидчицу «ущербной дурой» и наградил другими комплиментами.
«Ты можешь называть кого угодно „говном“, но должна понимать последствия. Ты закомплексованная, ущербная дура, которая лезет в чужую жизнь и приняла на себя роль прокурора. Я не лез в твою жизнь, сиди дома и держи свое мнение при себе», — взорвался Остапчук.
Резкий ответ телеведущего вызвал новую волну критики. Теперь его упрекают за грубость и хамство, что не соответствует образу позитивного телеведущего и заботливого отца.
«Владимир, это вы пишите? Или за вас делают этот кошмар?» — спрашивают у Владимира удивленные участники дискуссии. Вскоре горячая перепалка исчезла со страницы Остапчука.
Напомним, бывшая жена Владимира Остапчука дала интервью, в котором обвинила его в изменах и нежелании помогать детям. В ответ он предъявил оплаченные счета за школу и дал свой комментарий, в котором все опровергал. Но точка на этом поставлена не была. Елена заявила, что бывший муж угрожает забрать у нее детей.
Тем временем в сети обсуждают любовницу Остапчука, из-за которой он якобы ушел из семьи. Парочка вместе отдыхала в Куршевеле. Говорят, сейчас они улетели в Барселону.
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