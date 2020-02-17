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В Киеве 18—21 февраля проведут бесплатное медицинское тестирование: адреса пунктов
На текущей неделе — до 21 февраля в рамках проекта «Врач в вашем доме» проводится бесплатная экспресс-диагностика, позволяющая киевлянам своевременно выявить неинфекционные заболевания. Всего в программе уже приняли участие 120 598 человек, а на прошлой неделе экспресс-диагностику прошли 829 пациента. Обследуемых на месте консультировали специалисты, большинству из них рекомендовано обратиться к своему врачу за назначением дополнительной диагностики и лечения. (Где в Киеве в феврале можно бесплатно сделать флюорографию, читайте здесь.)
Кроме того, на прошлой неделе мультидисциплинарные бригады в составе семейного врача, узкопрофильных специалистов 101 раз выезжали на дом к немощным горожанам.
Киевляне могут обратиться в медпункты (в основном они работают с 11:00 до 14:00) по адресам:
Голосеевский район (
- 18−21 февраля — улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);
Дарницкий район
- 18 февраля — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Бориспольская, 34 (аптека № 56 КП «Фармация»);
- 19 февраля — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»),
- 20 февраля — улицы Олийныка, 21 (центр админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);
- 21 февраля — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);
Деснянский район
-
19 февраля —
9:00—12:00— улица Т. Драйзера, 19, каб. 202;
-
20 февраля —
10:00—14:00— проспект Маяковского, 73;
Днепровский район
- 18 февраля — улицы Двинская, 19 (амбулатория № 2), Раисы Окипной, 9, гомеопатическая аптека № 109;
-
19 февраля — улицы Алматинская, 2 (амбулатория № 3), Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (библиотека имени П. Тычины);
09:00—11:00— улица Курнатовского, 7, 1-й этаж, амбулатория № 8 Центра первичной медико-санитарной помощи № 1 (ЦПМСП);
- 20 февраля — улицы Алматинская, 2 (амбулатория № 3), Русановская набережная, 24/51, аптека № 103, улица Миропольская, 13а, жэо № 404;
- 21 февраля — улица Алматинская, 2, амбулатория № 3;
Оболонский район
- 18 февраля — улица Рокоссовского, 4 аптека № 55;
- 21 февраля — улица Тимошенко, 16, первый этаж, Центр оказания админуслуг;
Печерский район
- 18 февраля — улица Подвысоцкого, 4а;
- 19 февраля — улицы Мечникова, 8, Мазепы, 2;
- 20 февраля — улицы Цитадельная, 5/9, Подвысоцкого, 13;
- 21 февраля — улицы Мазепы, 2, Подвысоцкого, 4а;
Подольский район
- 18 февраля — улицы Кирилловская, 107 (амбулатория № 4), Мостицкая, 9, амбулатории №№ 6,7;
- 19 февраля — улицы Волошская, 47, каб. 322, ЦПМСП № 1, проспект Свободы, 22 («Фармация» № 51);
- 20 февраля — улица Волошская, 47, каб. 113, проспект Свободы, 22, 4-й этаж, амбулатория № 3,5;
- 21 февраля — улицы Полковая, 57 (амбулатория № 1), Мостицкая, 9, каб. 250;
Святошинский район
-
18, 20 февраля —
9:00—12:00— проспект Победы, 97;
-
19, 21 февраля —
11:00—14:00— проспект Победы, 148/1 (аптека № 78);
Соломенский район (
- 18 февраля — проспект В. Гавела, 7 В (амбулатория, № 5, ЦПМСП № 1);
- 19 февраля — улица Соломенская, 17 (амбулатория №№ 1−3, ЦПМСП № 2), проспект Победы, 45 (аптека № 36);
- 20 февраля — проспект Л. Гузара, 3 (Медгородок), амбулатория №№ 1, 2 ЦПМСП № 1, улица Васильченко, 3 (амбулатория № 13, ЦПМСП № 2);
- 21 февраля — проспект Л. Гузара, 3 амбулатория, №№ 1,2 ЦПМСП № 1;
Шевченковский район (прием
- 18 февраля — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;
- 19 февраля — улица Сечевых Стрельцов, 10, аптека № 7, ЦПМСП № 2;
- 20 февраля — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 3;
- 21 февраля — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.
В столице на седьмую неделю года зарегистрировано 15 340 больных гриппом и ОРВИ (предыдущий показатель — 15 210). Заболеваемость выросла на 0,9 процента (неделей ранее — почти на 11 процентов), хотя в целом интенсивность эпидпроцесса ниже базовой оценки на 32,3 процента. Из 9653 заболевших детей 4719 — школьники (на предыдущей неделе их было 4849), заболеваемость снизилась на 2,7 процента. Госпитализировано 308 человек, из которых 218 детей. С начала эпидсезона вакцинировались от гриппа 51 402 киевлян.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве закрывали школы на карантин и были названы самые «болеющие» районы столицы. На 17 февраля обучение приостановлено в 101 школе, в то время как из карантина вышли 192 учебных заведения столицы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на карантин уходили школы Львова, других городов. Кроме того, мы информировали читателей об адресах медучреждений в Киеве, где можно вакцинироваться от гриппа.
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