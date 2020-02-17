В Киеве 18—21 февраля проведут бесплатное медицинское тестирование: адреса пунктов

Здоровье и медицина

На текущей неделе — до 21 февраля в рамках проекта «Врач в вашем доме» проводится бесплатная экспресс-диагностика, позволяющая киевлянам своевременно выявить неинфекционные заболевания. Всего в программе уже приняли участие 120 598 человек, а на прошлой неделе экспресс-диагностику прошли 829 пациента. Обследуемых на месте консультировали специалисты, большинству из них рекомендовано обратиться к своему врачу за назначением дополнительной диагностики и лечения. (Где в Киеве в феврале можно бесплатно сделать флюорографию, читайте здесь.)

Кроме того, на прошлой неделе мультидисциплинарные бригады в составе семейного врача, узкопрофильных специалистов 101 раз выезжали на дом к немощным горожанам.

Киевляне могут обратиться в медпункты (в основном они работают с 11:00 до 14:00) по адресам:

Голосеевский район ( 11:00—13:00 )

18−21 февраля — улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);

Дарницкий район

18 февраля — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Бориспольская, 34 (аптека № 56 КП «Фармация»);

19 февраля — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»),

20 февраля — улицы Олийныка, 21 (центр админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);

21 февраля — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);

Деснянский район

19 февраля — 9:00—12:00 — улица Т. Драйзера, 19, каб. 202;

— улица Т. Драйзера, 19, каб. 202; 20 февраля — 10:00—14:00 — проспект Маяковского, 73;

Днепровский район

18 февраля — улицы Двинская, 19 (амбулатория № 2), Раисы Окипной, 9, гомеопатическая аптека № 109;

19 февраля — улицы Алматинская, 2 (амбулатория № 3), Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (библиотека имени П. Тычины); 09:00—11:00 — улица Курнатовского, 7, 1-й этаж, амбулатория № 8 Центра первичной медико-санитарной помощи № 1 (ЦПМСП);

— улица Курнатовского, 7, 1-й этаж, амбулатория № 8 Центра первичной медико-санитарной помощи № 1 (ЦПМСП); 20 февраля — улицы Алматинская, 2 (амбулатория № 3), Русановская набережная, 24/51, аптека № 103, улица Миропольская, 13а, жэо № 404;

21 февраля — улица Алматинская, 2, амбулатория № 3;

Оболонский район

18 февраля — улица Рокоссовского, 4 аптека № 55;

21 февраля — улица Тимошенко, 16, первый этаж, Центр оказания админуслуг;

Печерский район

18 февраля — улица Подвысоцкого, 4а;

19 февраля — улицы Мечникова, 8, Мазепы, 2;

20 февраля — улицы Цитадельная, 5/9, Подвысоцкого, 13;

21 февраля — улицы Мазепы, 2, Подвысоцкого, 4а;

Подольский район

18 февраля — улицы Кирилловская, 107 (амбулатория № 4), Мостицкая, 9, амбулатории №№ 6,7;

19 февраля — улицы Волошская, 47, каб. 322, ЦПМСП № 1, проспект Свободы, 22 («Фармация» № 51);

20 февраля — улица Волошская, 47, каб. 113, проспект Свободы, 22, 4-й этаж, амбулатория № 3,5;

21 февраля — улицы Полковая, 57 (амбулатория № 1), Мостицкая, 9, каб. 250;

Святошинский район

18, 20 февраля — 9:00—12:00 — проспект Победы, 97;

— проспект Победы, 97; 19, 21 февраля — 11:00—14:00 — проспект Победы, 148/1 (аптека № 78);

Соломенский район ( 10:00—12:00 )

18 февраля — проспект В. Гавела, 7 В (амбулатория, № 5, ЦПМСП № 1);

19 февраля — улица Соломенская, 17 (амбулатория №№ 1−3, ЦПМСП № 2), проспект Победы, 45 (аптека № 36);

20 февраля — проспект Л. Гузара, 3 (Медгородок), амбулатория №№ 1, 2 ЦПМСП № 1, улица Васильченко, 3 (амбулатория № 13, ЦПМСП № 2);

21 февраля — проспект Л. Гузара, 3 амбулатория, №№ 1,2 ЦПМСП № 1;

Шевченковский район (прием 10:00—13:00 )

18 февраля — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;

19 февраля — улица Сечевых Стрельцов, 10, аптека № 7, ЦПМСП № 2;

20 февраля — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 3;

21 февраля — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.

В столице на седьмую неделю года зарегистрировано 15 340 больных гриппом и ОРВИ (предыдущий показатель — 15 210). Заболеваемость выросла на 0,9 процента (неделей ранее — почти на 11 процентов), хотя в целом интенсивность эпидпроцесса ниже базовой оценки на 32,3 процента. Из 9653 заболевших детей 4719 — школьники (на предыдущей неделе их было 4849), заболеваемость снизилась на 2,7 процента. Госпитализировано 308 человек, из которых 218 детей. С начала эпидсезона вакцинировались от гриппа 51 402 киевлян.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве закрывали школы на карантин и были названы самые «болеющие» районы столицы. На 17 февраля обучение приостановлено в 101 школе, в то время как из карантина вышли 192 учебных заведения столицы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на карантин уходили школы Львова, других городов. Кроме того, мы информировали читателей об адресах медучреждений в Киеве, где можно вакцинироваться от гриппа.

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