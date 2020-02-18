Шоу-бизнес

Дана Борисова списала алкоголизм и наркотики на коллегу, которая якобы навела на нее порчу

Известная российская телеведущая Дана Борисова, которая после срыва и скандала с дочерью восстанавливала душевное равновесие в Таиланде, нашла виновника своих бед. Она заявила, что начала пить и употреблять наркотики, потому что на нее навела порчу коллега. Якобы это сделала из зависти Елена Ханга, с которой Борисова когда-то вела программу «Принцип домино».

«Лена разбирается в колдовстве. У нас были очень непростые отношения, когда мы вели программу „Принцип домино“ на протяжении трех лет. Там было самое откровенное соперничество. У нас случались неприятные конфликты», — заявила телеведущая в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой».

Подробностями Дана поделилась в своей книге, где будет много шокирующих признаний. Телеведущая уже готовится к возможным судам, поскольку раскрывает правду о многих знаменитостях.

Борисова утверждает, что Ханга навела на нее порчу, что и стало причиной пагубных привычек.

«Лена делала куклу. Есть у меня все основания полагать, что так и было. Даже есть доказательства. Ее колдовство повлияло в итоге на меня», — рассказала Борисова.

С Еленой Хангой и еще одной коллегой по шоу «Принцип домино» Еленой Старостиной (слева) Борисова встретилась на одном из телевизионных шоу. Дамочки сидели на одном диване, мило улыбались. Даже не скажешь, что между ними кипели такие страсти.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Дана Борисова призналась в своей алкогольной и наркотической зависимости, от которой излечилась 2,5 года назад. После скандала с дочерью телеведущая показала результаты анализов и снова отправилась в Таиланд, чтобы восстановиться.

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