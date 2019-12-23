23.04 / 23.30 25.48 / 25.88
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Дана Борисова сдала тест на наркотики: результат удивил

11:30 23 декабря 2019 385
Дана Борисова
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Российская телеведущая Дана Борисова, которую после скандала с дочерью заподозрили в употреблении наркотиков, сдала анализы на содержание алкоголя и наркотических препаратов. Для этого она посетила несколько клиник, где у нее взяли венозную кровь, мочу и волосы.

Результаты с крупной надписью «Наркотических средств и психотропных веществ не обнаружено» Борисова опубликовала на своей страничке в Instagram, не забыв при этом подчеркнуть, что анализы влетели ей в копеечку — Дана заплатила около 10 тысяч гривен.

Многие подписчики поверили Борисовой, однако нашлись и те, кто засомневался в правдивости результатов. Они отмечают, что заторможенная речь ведущей, ее поведение и даже посты в сети вызывают большие сомнения. Дана выглядит заторможенной, ее мимика очень странная.

Кроме того, дочь Даны 12-летняя Полина, которая после скандала вернулась к отцу, пишет в сети, что мама вернулась к старым привычкам.

Сама Дана отправилась с компанией на реабилитацию в Таиланд.

Напомним, два с половиной года назад Андрей Малахов отправил ее в клинику на острове Самуи, где Дане помогли избавиться от зависимости. Об этом рассказала ранее сама телеведущая.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

трудовой стаж

Трудовой стаж, необходимый для выхода на пенсию, будет каждый год увеличиваться (таблица)

задержанный

Под Николаевом ловелас утопил невесту, приехавшую к нему со свадебным платьем и кольцами (фото)

снег

Снегопады на подходе: объявлено штормовое предупреждение

Герцег и Меладзе

Предполагаемая любовница Константина Меладзе заявила о скорой свадьбе

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер