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Дана Борисова сдала тест на наркотики: результат удивил
Российская телеведущая Дана Борисова, которую после скандала с дочерью заподозрили в употреблении наркотиков, сдала анализы на содержание алкоголя и наркотических препаратов. Для этого она посетила несколько клиник, где у нее взяли венозную кровь, мочу и волосы.
Результаты с крупной надписью «Наркотических средств и психотропных веществ не обнаружено» Борисова опубликовала на своей страничке в Instagram, не забыв при этом подчеркнуть, что анализы влетели ей в копеечку — Дана заплатила около 10 тысяч гривен.
Многие подписчики поверили Борисовой, однако нашлись и те, кто засомневался в правдивости результатов. Они отмечают, что заторможенная речь ведущей, ее поведение и даже посты в сети вызывают большие сомнения. Дана выглядит заторможенной, ее мимика очень странная.
Кроме того, дочь Даны 12-летняя Полина, которая после скандала вернулась к отцу, пишет в сети, что мама вернулась к старым привычкам.
Сама Дана отправилась с компанией на реабилитацию в Таиланд.
Напомним, два с половиной года назад Андрей Малахов отправил ее в клинику на острове Самуи, где Дане помогли избавиться от зависимости. Об этом рассказала ранее сама телеведущая.
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