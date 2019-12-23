Дана Борисова сдала тест на наркотики: результат удивил

Шоу-бизнес

Российская телеведущая Дана Борисова, которую после скандала с дочерью заподозрили в употреблении наркотиков, сдала анализы на содержание алкоголя и наркотических препаратов. Для этого она посетила несколько клиник, где у нее взяли венозную кровь, мочу и волосы.

Результаты с крупной надписью «Наркотических средств и психотропных веществ не обнаружено» Борисова опубликовала на своей страничке в Instagram, не забыв при этом подчеркнуть, что анализы влетели ей в копеечку — Дана заплатила около 10 тысяч гривен.

Многие подписчики поверили Борисовой, однако нашлись и те, кто засомневался в правдивости результатов. Они отмечают, что заторможенная речь ведущей, ее поведение и даже посты в сети вызывают большие сомнения. Дана выглядит заторможенной, ее мимика очень странная.

Кроме того, дочь Даны 12-летняя Полина, которая после скандала вернулась к отцу, пишет в сети, что мама вернулась к старым привычкам.

Сама Дана отправилась с компанией на реабилитацию в Таиланд.

Напомним, два с половиной года назад Андрей Малахов отправил ее в клинику на острове Самуи, где Дане помогли избавиться от зависимости. Об этом рассказала ранее сама телеведущая.

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