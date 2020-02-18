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Дерзкая Анна Седокова сверкнула пышной грудью (фото)
Известная певица Анна Седокова, которой приписывают четвертую беременность, сверкнула пышной грудью. На своей странице в Instagram разместила новое фото, на котором впечатлила огромным бюстом в глубоком декольте. Анна позирует в черном платье, в котором едва помещается грудь певицы. Под пикантным снимком Седокова поразмышляла о комплексах «хороших девочек» и о том, какой же она является на самом деле.
«Ненавижу, когда пытаюсь доказать это всем, что я хорошая. Кто-то из прошлого (по всей вероятности родители), говорят мне — ты должна быть хорошей девочкой, чтобы тебя похвалили. Тогда тебя погладят по голове и скажут, что ты молодец! Но жизнь не такая!!! Доброта — это не лошизм и не всепрощение. И как доброту в себе, ты точно так же должна принимать и ярость. Ты имеешь право на то, чтобы кого-то не любить и за это не нужно просить прощения», — пишет Седокова.
Она утверждает, что любит «глупые разговоры, алчных людей и мудаков». И несмотря на то, что является «хорошей девочкой», может быть сильной и дерзкой.
Судя по фото и видео, которые Анна публикует в сети, смелости и дерзости ей не занимать. Не многие звезды могут решиться на такую откровенность.
Напомним, Анна Седокова живет с молодым баскетболистом Янисом Тиммой. Певица сама спровоцировала слухи о четвертой беременности. Она воспитывает дочерей Алину и Монику, сына Гектора. С Янисом Тиммой они пока завели щенка.
Певица сделала тест на беременность, но его результат не раскрывает.
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