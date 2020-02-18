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Зеленский подписал закон о бесплатном питании для детей переселенцев: что нужно знать
Президент Украины Владимир Зеленский подписал утвержденный ранее Верховной Радой закон, которым предусматривается бесплатное обеспечение питанием в детсадах и школах детей переселенцев.
Так, на портале Верховной Рады Украины указано, что текст закона возвращен в парламент с подписью президента.
Под действие данного законодательного акта попадают дети вынужденно перемещенных лиц, которые ходят в дошкольные учреждения, в школу, профессионально-технические училища и вузы вне зависимости от формы собственности.
«Дети из числа внутренне перемещенных лиц или дети, имеющие статус пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов, обучающиеся в общеобразовательных учебных заведениях независимо от их форм подчинения, типов и форм собственности, обеспечиваются бесплатным питанием в порядке, установленном Кабинетом министров Украины», — говорится в документе.
Также питание обеспечивается новорожденным и детям второго года жизни из этой категории.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Главном управлении Пенсионного фонда Украины Киевской области объяснили, как переселенцу перевести пенсию с временно оккупированных территорий на подконтрольные правительству Украины территории.
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