Украина

Не мог публично говорить, что самолет сбили: Зеленский рассказал о катастрофе «Боинга» в Иране

В первый день катастрофы самолета МАУ в Иране украинская сторона не могла официально озвучить версию о том, что самолет сбит ракетой. Для таких серьезных обвинений нужны очень серьезные доказательства и подтверждения. А заявление в первые часы после трагедии посольства Украины в Тегеране о том, что это не теракт, это предположение, которое сделали дипломаты, основываясь на заявлениях высокопоставленных людей, которые эту информацию выпустили сразу. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью израильскому телеканалу.

По мнению украинского президента, такую информацию выпустили сразу после трагедии, чтобы дать «якорь для украинской стороны, а впоследствии, для украинской комиссии — сразу сосредоточиться, что это главная версия».

Зеленский сообщил, что почти сразу после катастрофы украинские специалисты знали, что версия с точки зрения технических ошибок, неполадок, не того курса, непрофессионального управления самолетом — неверная.

Глава государства отметил, что понимал, как версия о технических неполадках или человеческом факторе ударит не только по имиджу Украины, и авиакомпании, но самое страшное, как это ударит по родственникам как пассажиров, так и экипажа — украинцам. Он встретился с родными погибших и им сообщил, что не вины экипажа, не вины авиакомпании в трагедии нет.

«Конечно же, успокоить их полностью на сто процентов было невозможно, потому что мы можем все вернуть, мы можем все вернуть в правовое поле, можем вернуть с точки зрения компенсации, но мы никогда не вернем им самое близкое, что у них было — это их людей», — сказал Зеленский, добавив, что «в публичное поле не выходил, нужны были данные и доказательства».

Напомним, 19 января в Украину привезли из Ирана тела погибших 11 украинцев — пассажиров и членов экипажа — сбитого самолета авиакомпании МАУ.

Как сообщали «ФАКТЫ», Тегеран хотя официально и признал, что украинский самолет сбили ракеты иранских ПВО, не спешит передавать украинской стороне бортовые самописцы со сбитого «Боинга».

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