Обучаем «русскому языку»: сеть возмутил странный товар на прилавке «Укрпочты» (фото)

Украина

В расположенном в Киеве отделении «Укрпочты» была обнаружена детская «обучалка» русскому языку. Ранее на одно из столичных отделений «Укрпочты» напал невероятно наглый грабитель.

О происшествии с наличием в продаже русского алфавита сотрудник издания «Апостроф» Александр Гончаров сообщил на своей странице в Facebook.

«Если бы не 30 минут, проведенных в очереди, я б и не обратил внимания, что детской обучалки родному языку нет», — написал Гончаров и разместил фото из отделения «Укрпочты» 210, которое находится по адресу: Киев, проспект Героев Сталинграда, 21/38.

Сеть отреагировала комментариями:

В комментариях к фото написала и представительница «Укрпочты», которая сообщила, что передаст коллегам информацию для оптимизации работы отделения 4 210 и избежания создания очередей. Гончаров уточнил у нее по поводу ситуации с продажей русского алфавита. Сотрудница «Укрпошты ответила, что и эту информацию коллеги уже получили.

Ранее пользователей сети поразила зарплата гендиректора «Укрпочты».

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