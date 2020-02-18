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Шоу-бизнес

Данилко возмутился из-за откровенной лжи Азарова о нем

19:44 18 февраля 2020 653
Данилко
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярный украинский певец Андрей Данилко (сценическое имя — Верка Сердючка), который ранее рассказал, как поет на корпоративах богатых россиян, не посещая РФ, возмутился из-за публикации беглого экс-премьера Николая Азарова на странице в Facebook.

Азаров опубликовал якобы цитату Данилко о «разврате в Украине». «Пропаганда разврата и извращений выходит за рамки здравого смысла. Свобода слова у нас звучит как издёвка», — говорится в публикации Азарова, подписанной именем Данилко.

Данилко

«Это фейк», — возмутился певец. «Жесть», — поддержала его Леся Никитюк.

Данилко

Но со страницы Азарова публикацию так и не удалили. Отметим, что это «цитата» из фейкового интервью Данилко, которое распространили росСМИ в 2015 году. Данилко почти ежегодно приходится напоминать всем, что это не его слова.

Напомним, ранее в сеть попали фото домов Николая Азарова и бывшего главы МВД Виталия Захарченко в России.

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