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«Меня все устраивает»: Киркоров разоткровенничался о своем мужском достоинстве (видео)
Российский певец Филипп Киркоров, которого недавно раскритиковали за скандальный клип, откровенно ответил на несколько интимных вопросов журналистов.
В эфире Love Radio певец рассказал, что удовлетворял себя в отельных номерах. «Кто без греха», — отметил он.
Не смутил его и вопрос ведущих: «Замерял свое мужское достоинство?» «Линейкой? — уточнил он, — ну, я так, на глазок, меня все устраивает».
Киркоров также откровенничал о ролевых играх, жестких любовных ласках и долгах влиятельным людям.
Еще он отметил, что задумывается о третьем ребенке. Правда, не уточнил: планирует ли создавать семью или воспользуется услугами суррогатной матери.
Напомним, ранее известная певица заявила, что готова выйти замуж за Киркорова.
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