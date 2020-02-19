Зеленский обозвал майора ВСУ "треплом": в сети всплыло скандальное видео

Украина

У майора из оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск Романа Ковальова, которого начало преследовать руководство за критику президента Украины, был конфликт с Владимиром Зеленским еще летом 2019 года.

Так, во время мероприятия, посвященного памяти украинских воинов, погибших в Илловайском котле, Ковальов спросил у Зеленского, который оказался среди толпы людей, правда ли то, что он проигнорировал четыре повестки в армию. В ответ президент назвал майора ВСУ «треплом». Соответствующее видео было включено в программу 4 канала.

На видео — с 14:01.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Роман Ковальов после конфликта с руководством заявил, что будет подавать в суд. «Военнослужащий — не раб, у него есть права, в том числе и на свободу слова», — заявлял офицер.

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