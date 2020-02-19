Общество и люди

Арт-проект о Чернобыле и выставка Ройтбурда «Життя на столі»: куда пойти в Киеве в выходные

В Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко:

20 февраля — концерт «Реквием»,

21 февраля — опера «Севильский цирюльник»,

22 февраля в 12:00 — опера «Сказка о царе Салтане», в 19:00 — балеты «Пахита» и «Шехеразада»,

23 февраля — опера «Турандот»,

25 февраля — балет «Щелкунчик»,

26 февраля — опера «Запорожец за Дунаем».

Начало в 19:00.

Адрес: ул. Владимирская, 50.

Цена: от 50 грн.

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28 февраля в 20:00 в кинотеатре «Планета Кино» состоится показ видео-арт-проекта, снятого в Припяти и других локациях Зоны отчуждения.

Адрес: пр-т С. Бандеры, 34 В, РЦ «Блокбастер».

Вход свободный, по регистрации.

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До 8 марта в Художественном центре «Шоколадний будинок» проходит выставка произведений украинского скульптора, графика и живописца Александра Сухолита.

Адрес: ул. Шелковичная, 17/2.

Вход свободный.

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До 28 февраля в Центре современного искусства White World проходит выставка Анастасии Подервянской Acqua Alta, затрагивающая проблемы «высокой воды», которая затапливает Венецию.

Адрес: ул. Пушкинская, 21а.

Вход свободный.

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До 29 февраля в Институте проблем современного искусства проходит выставка «Сучасне мистецтво Туреччини».

Адрес: ул. Е. Коновальца, 18д.

Вход свободный.

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До 3 марта в Музее истории Киева проходит выставка живописи Светланы Брынюк «Сюрреалістичний анімізм».

Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 7.

Цена: 50—70 грн.

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До 4 марта в Музее кино «Довженко-Центр» проходит выставка «Короткий список» номинантов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2020 года. В экспозиции работы: «Імперія снів» Сергея Браткова, «Карусель» Александра Гляделова и «(Не)означені» Никиты Кадана.

Адрес: ул. Васильковская, 1, м. «Голосеевская».

Вход свободный, детям до 16 лет просмотр не рекомендован.

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До 8 марта в аукционном доме «Дукат» проходит выставка живописи известного украинского художника Александра Ройтбурда «Життя на столі».

Адрес: ул. Владимирская, 5.

Вход свободный.

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Бесплатно можно посетить: 23 февраля — Литературно-мемориальный музей-квартиру Павла Тычины (ул. Терещенковская, 5, кв. 1—3); Национальный художественный музей Украины (ул. М. Грушевского, 6). 24 февраля — Национальный музей Украины (ул. Владимирская, 2); Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины (ул. Лаврская, 9, кв. 26); Музей-квартиру Виктора Косенко (ул. М. Коцюбинского, 9, кв. 4); Музей гетманства (ул. Спасская, 16б). 26 февраля — Национальный музей литературы Украины (ул. Б. Хмельницкого, 11); Литературно-мемориальный дом-музей Тараса Шевченко (пер. Т. Шевченко, 8).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в столичном кинотеатре «Жовтень» открылась фотовыставка «Новые звезды украинского киноэкрана».

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