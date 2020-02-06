Увидеть звезд вживую: в Киеве проходит уникальная выставка с украинскими артистами (фото)

Культура и искусство

За последние несколько лет в украинских кинотеатрах одна за одной появляются отечественные кинокартины, которые приятно удивляют своим качеством. Например, уже в новом году в прокат вышли фильмы «Віддана» и «Мої думки тихі», а в конце января на экранах начали показывать комедию про АТО «Наші котики».

Действительно можно сказать, что украинское кино переживает процесс своего возрождения. В связи с этим в столичном кинотеатре «Жовтень» открылась фотовыставка «Новые звезды украинского киноэкрана», автором которой является известный фотограф Игорь Гайдай.

Уникальность этой фотовыставки в том, что такой формат популяризации отечественных актеров проводится впервые. Зрители могут познакомиться с героями полюбившихся кинокартин не только на экране, но и в жизни. Примечательно, что фотографировали актеров с помощью специального оборудования одновременно в профиль и анфас.

Выставка продлится до конца февраля, но её могут продлить по требованию зрителей. Вход бесплатный.

Премьеры этой недели смотрите в кинообзоре «ФАКТОВ».

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