Увидеть звезд вживую: в Киеве проходит уникальная выставка с украинскими артистами (фото)

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За последние несколько лет в украинских кинотеатрах одна за одной появляются отечественные кинокартины, которые приятно удивляют своим качеством. Например, уже в новом году в прокат вышли фильмы «Віддана» и «Мої думки тихі», а в конце января на экранах начали показывать комедию про АТО «Наші котики».
Действительно можно сказать, что украинское кино переживает процесс своего возрождения. В связи с этим в столичном кинотеатре «Жовтень» открылась фотовыставка «Новые звезды украинского киноэкрана», автором которой является известный фотограф Игорь Гайдай.
Уникальность этой фотовыставки в том, что такой формат популяризации отечественных актеров проводится впервые. Зрители могут познакомиться с героями полюбившихся кинокартин не только на экране, но и в жизни. Примечательно, что фотографировали актеров с помощью специального оборудования одновременно в профиль и анфас.
Выставка продлится до конца февраля, но её могут продлить по требованию зрителей. Вход бесплатный.
Премьеры этой недели смотрите в кинообзоре «ФАКТОВ».
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!