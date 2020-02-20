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Количество случаев заражения коронавирусом в Китае сократилось
Число жертв нового коронавируса, на котором пытаются спекулировать некоторые украинские нардепы, достигло в Китае 2118.
По сравнению с минувшими сутками количество новых случаев заражения сократилось на 1355, до 394.
Об этом сообщил в четверг Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает ТАСС.
При этом выздоровели более 16,1 тыс. человек, а количество случаев заражения превысило 74,5 тыс.
Сутками ранее, в среду ведомство проинформировало о более чем 74,1 тыс. случаях заражения, 2004 жертвах и более 14,3 тыс. выздоровевших. Согласно обновленным данным, показатель смертности от коронавируса по стране составляет 2,83% вместо 2,7% днем ранее.
В то же время в ВОЗ сообщили, что инкубационный период при вызванном новым коронавирусом заболевании составляет в среднем пять-шесть дней. Эти оценочные данные приведены в опубликованном в среду вечером в Женеве информационном бюллетене.
ВОЗ ссылается на проведенные в мире исследования, анализ статистических данных и результаты математического моделирования. Подчеркивается, что «согласно предварительным оценкам, средний инкубационный период составляет пять-шесть дней». Вместе с тем он может длиться от «нуля до 14 дней». В конце января ВОЗ оценивала продолжительность инкубационного периода от двух до десяти дней.
По оценкам ВОЗ, уровень смертности с учетом как диагностированных, так и не охваченных статистикой случаев, может составлять при этом заболевании от 0,3% до 1%.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что во время эвакуации из Китая в связи с коронавирусом некоторые украинцы были вынуждены остаться в связи с рядом ограничений.
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