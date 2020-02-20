Здоровье и медицина

«Нуждаются в поддержке»: медики рассказали о состоянии эвакуированных из Уханя украинцев

Ни у кого из пассажиров и членов экипажа авиарейса, который в четверг, 20 февраля, прибыл из Уханя, не обнаружено никаких симптомов острых респираторных заболеваний.

Министерство здравоохранения Украины сообщает, что его сотрудники пообщались с медиками, которые сопровождали людей на борту авиарейса из Уханя. Ни у пассажиров, ни у членов экипажа не обнаружены симптомы острых респираторных заболеваний.

Всех прибывших из Уханя транспортируют к месту 14-дневной обсервации— в медцентр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары», находящийся в Полтавской области.

«Психоэмоциональное состояние всех пассажиров в норме. Но они все еще нуждаются в поддержке и понимании со стороны сограждан», — говорится в сообщении.

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Фото: Минздрав

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