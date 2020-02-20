Шоу-бизнес

Не ожидали даже близкие: Анна Седокова резко сменила имидж (фото, видео)

Популярная певица Анна Седокова, которая недавно намекнула на четвертую беременность, неожиданно сменила имидж.

«Этого не ожидали от меня даже близкие. Некоторые даже обиделись, но у меня впервые в жизни настоящая моя челка», — похвасталась она.

Певица также отметила, что многие стилисты отговаривали ее от такого шага.

«Замучаешься так каждый раз укладывать», «Вам очень идет, но вы теперь запаритесь, или этому стилисту придётся с вами жить», «Челка — это ужас», «Возраста добавила челочка», «Без челки круче, но для весенних перемен вполне», — пишут комментаторы.

Отметим, что к весне многие украинские красотки решились на челку. Ранее это сделала Алина Гросу.

А до этого челкой похвасталась внучка Софии Ротару Соня Евдокименко.

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