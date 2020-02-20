Здоровье и медицина

Эвакуированные из Уханя украинцы отправились в Новые Санжары (видео)

После того, как в четверг, 20 февраля, в аэропорту Харькова приземлился самолет, которым из КНР эвакуировали украинцев и граждан других государств, всех прибывших направили на размещение в Полтавскую область — в Новые Санжары.

Эвакуированные из Китая украинцы уже в пути.

Тем временем, на Полтавщине продолжаются протесты против того, что в Новых Санжарах размещают украинцев, прибывших из Китая. Это связано с тем, что местные жители опасаются эпидемии нового коронавируса.

Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что уже задержаны несколько участков беспорядков.

Напоминаем, ранее появился фейк, что пятеро украинцев уже заболели смертельным коронавирусом. Минздрав прокомментировал появившуюся информацию и дал рекомендации, что делать при новых фейках.

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