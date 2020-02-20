В Генассамблее ООН дебатируют о Донбассе: онлайн-трансляция

Украина

После заседания Совета безопасности ООН, в четверг, 20 февраля, в Нью-Йорке состоятся дебаты Генеральной ассамблеи ООН, посвященные ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Об этом в Facebook сообщил украинский дипломат Олег Николенко.

По его словам, дебаты пройдут в рамках пункта повестки дня «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины». Вопрос включили по инициативе украинской делегации.

Николенко напомнил, что в феврале 2019 года Генассамблея ООН уже проводила подобные дебаты.

Украинская делегация ожидает многосторонней дискуссии по широкому спектру проблем на оккупированных территориях: политических, безопасности, гуманитарных, экономических, социальных и культурных.

Он также отметил, что речь пойдет как о Донбассе, так и о Крыме. Есть около 30 спикеров.

«Фактически, на сегодня, ООН и ее Генассамблея остаются ключевой международной площадкой, на которой последовательно поднимается вопрос Крыма. Планируем и в дальнейшем использовать инструменты ООН в контексте усилий по деоккупации украинских территорий», — пишет Николенко.

Откроет дебаты министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Во время дебатов будет затронута тема войны, которая длится уже шесть лет. Мы не можем позволить, чтобы эта тема сошла с обсуждения. Россия должна не только признать свою вину в развязывании этой войны, но и понести ответственность», — цитирует слова Пристайко накануне заседания Генассамблеи «Укринформ».

Глава украинского МИД подтвердил, что Минские соглашения остаются базовым документом для достижения мира. В то же время подписанные в Минске документы не идеальны и требуют изменений.

По словам министра, уже сейчас надо начинать подготовку к местным выборам на оккупированных территориях, которые должны состояться в октябре 2020 года.

Начало дебатов в 17:00 по киевскому времени. Окно трансляции появится за несколько минут до начала.

Напомним, на недавнем заседании Совбеза ООН страны Евросоюза выступили с заявлением в поддержку Украины. Они осудили незаконную аннексию Крыма, а также дестабилизацию на Донбассе.







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