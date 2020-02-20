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В авиакомпании рассказали, как поступят с самолетом, доставившим украинцев из Китая
Самолет SkyUp Airlines, на котором в Украину вернулись эвакуированные из Китая соотечественники, пройдет специальную санитарную обработку, а члены экипажа проведут две недели на карантине.
Об этом сообщил совладелец авиакомпании Александр Алба. «Впереди и у пассажиров, и у нашего экипажа — 14 дней обсервации. Самолет пройдет специальную санитарную обработку — дезинфекцию салона, кабины пилотов, багажного отсеке, техники заменят фильтры системы кондиционирования, чтобы полностью исключить возможность заражения. Также будет дезинфицировано место стоянки и трап», — сказал он и добавил, что гордится командой и благодарен экипажу, который согласился принять участие в эвакуации украинцев.
Все новости, связанные с эвакуацией украинцев из китайского Уханя, охваченного эпидемией, читайте на сайте «ФАКТОВ».
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