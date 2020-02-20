- 17:05 Чиновниками, которые препятствовали размещению украинцев из Уханя, займется ГБР
- 17:00 Биатлон в Антхольце: украинцы завершили одиночную смешанную эстафету на ЧМ в топ-10
- 16:59 "Пропуска нет, продукты закончились": украинка, не уехавшая из Китая из-за собаки, не знает, что ей делать
- 16:54 Фейковые сообщения о коронавирусе в Украине рассылали с иностранных почтовых сервисов, — СБУ
- 16:53 Четверть украинцев хотела бы вернуться в дореволюционный 2014 год
- 16:48 Выбросила новорожденного в выгребную яму: суд вынес приговор горе-матери
- 16:44 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Ворскла»: расписание трансляций матчей 19-го тура УПЛ
- 16:30 Украинцы, которых не пустили в самолет в Ухане, оказались здоровы, — посольство в Китае
- 16:27 Коронамайдан в Новых Санжарах: почему это провал власти и что делать всем украинцам
- 16:22 Звезда «Гарри Поттера» призналась, что у нее диагностировали рак
- 16:21 "Кризис запасов интеллекта": доктор Комаровский резко высказался о ситуации с эвакуированными украинцами
- 16:12 "Пусть Господь сохранит от пагубной ненависти": ПЦУ обратилась к украинцам из-за коронавируса
Чиновниками, которые препятствовали размещению украинцев из Уханя, займется ГБР
Народные депутаты намерены обратиться в ГБР по поводу действий чиновников Тернопольской области, которые запрещали аэропорту принимать самолет с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами на борту.
Об этом заявил заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура.
«Мною и моими коллегами было подготовлено заявление о совершении преступления относительно недопустимых действий и превышения власти. В частности, первым заместителем председателя Тернопольского облсовета Василием Деревляным, который направил соответствующее обращение к председателю облсовета и фактически дал незаконное указание аэропорту для того, чтобы самолет не допускали на территорию аэропорта. На этот аэропорт кстати, не планировалось, это был один из вариантов. Это также Сергей Надал, городской председатель, который также выступил за то, чтобы не пускали самолет. Это точно не государственная позиция», — цитирует Качуру «РБК-Украина».
Напомним, известный врач Евгений Комаровский назвал ситуацию с эвакуированными украинцами «кризисом морали и запасов интеллекта».
Подробно об эвакуации украинцев из Уханя и их встрече на родине, читайте на сайте «ФАКТОВ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!