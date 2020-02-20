Чиновниками, которые препятствовали размещению украинцев из Уханя, займется ГБР

Украина

Народные депутаты намерены обратиться в ГБР по поводу действий чиновников Тернопольской области, которые запрещали аэропорту принимать самолет с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами на борту.



Об этом заявил заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура.

«Мною и моими коллегами было подготовлено заявление о совершении преступления относительно недопустимых действий и превышения власти. В частности, первым заместителем председателя Тернопольского облсовета Василием Деревляным, который направил соответствующее обращение к председателю облсовета и фактически дал незаконное указание аэропорту для того, чтобы самолет не допускали на территорию аэропорта. На этот аэропорт кстати, не планировалось, это был один из вариантов. Это также Сергей Надал, городской председатель, который также выступил за то, чтобы не пускали самолет. Это точно не государственная позиция», — цитирует Качуру «РБК-Украина».

Напомним, известный врач Евгений Комаровский назвал ситуацию с эвакуированными украинцами «кризисом морали и запасов интеллекта».

Подробно об эвакуации украинцев из Уханя и их встрече на родине, читайте на сайте «ФАКТОВ».



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