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Украина

"Кризис запасов интеллекта": доктор Комаровский резко высказался о ситуации с эвакуированными украинцами (видео)

16:21 20 февраля 2020 500
Комаровский
Инф. «ФАКТОВ»

Ситуацию с массовыми протестами против размещения эвакуированных из Китая украинцев прокомментировал известный врач Евгений Комаровский.

Автор книг о здоровье детей и здравом смысле родителей, который постоянно ведет разъяснительную работу среди населения, Комаровский возмущен реакцией украинцев на чужую беду. Он пишет, что невежество зашкаливает. Многие не прививают детей, употребляют в пищу консервы домашнего приготовления, приобретенные на стихийных рынках, не пользуются ремнями безопасности в автомобилях, пьют суррогатный алкоголь, назначают сами себе лечение, вплоть до антибиотиков, не боятся страшных болезней, которые уже широко распространены в Украине (грипп, туберкулез и другие), но не хотят, чтобы к себе домой, в Украину, вернулись совершенно здоровые люди.

«20.02.2020 войдет в историю. Небывалая соборность, небывалое единение! Небывалый кризис морали и запасов интеллекта», — возмущается Комаровский.

Напомним, ситуация с эвакуацией украинских граждан из охваченного коронавирусом Уханя обернулась громким скандалом. Против приема украинцев на карантин в своих регионах протестовали жители Киевской, Тернопольской, Львовской и других областей.

О том, как Украина встречала своих соотечественников из Уханя, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Коронамайдан в Новых Санжарах: почему это провал власти и что делать всем украинцам».

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