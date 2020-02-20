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Украина

В Новых Санжарах будет работать оперативный штаб правительства

19:11 20 февраля 2020 106
Новые Санжары, медцентр
Инф. «ФАКТОВ»

В Новых Санжарах, где должны разместить эвакуированных из охваченного коронавирусом Уханя, будет работать оперативный штаб Кабмина. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Безотлагательно вылетаю в Полтавскую область. Оперативный штаб правительства будет работать в Новых Санжарах», — сообщил Гончарук.

Вместе с главой Кабмина в Новые Санжары прибудет и министр охраны здоровья Зоряна Скалецкая. Она тоже разместила фото из салона самолета.

«Вместе с Алексеем Гончаруком — премьер-министром Украины вылетаем в Новые Санжары проверить ситуацию. Сделаем все, чтобы наши люди чувствовали себя защищенными», — написала Скалецкая в Facebook.

Напомним, эвакуированных из Китая украинцев на время двухнедельного карантина власти решили поместить в санаторий, расположенный на территории поселка Новые Санжары Полтавской области. Среди местного населения начались волнения, люди вышли на протест.

О протестах в Украине рассказывает главный редактор сайта «ФАКТЫ» Ярослав Жаренов в материале: «Коронамайдан в Новых Санжарах: почему это провал власти и что делать всем украинцам».

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