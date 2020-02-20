Украина

В Украине более 80 процентов пенсионеров получают пенсии меньше прожиточного минимума

В Украине 82,7 процента пенсионеров получают пенсию до 4 тысяч тысяч гривен, что ниже фактического прожиточного минимума. И в дальнейшем уровень пенсионного обеспечения в стране будет снижаться. Об заявила первый заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко.

Чиновник отметила, что теневая занятость, зарплата «в конвертах», ограниченный финансовый ресурс солидарной пенсионной системы будут способствовать снижению уровня обеспечения будущих пенсионеров.

Кроме того, по словам чиновницы, на это также повлияет то, что только 5% работающих принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения. При этом большинство платят взносы не регулярно и в недостаточном размере.

На наполняемость пенсионного фонда повлиет также уменьшение в Украине количества населения трудоспособного возраста. По расчетам Международной организации труда, численность трудоспособного населения в Украине будет сокращаться на 1,2% ежегодно, начиная с 2018 и до 2030 года. Такие цифры привел представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман, передает «Интерфакс-Украина».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в связи с тем, что страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию, будет каждый год увеличиваться, уже к 2030 году только 40% пенсионеров получат право на «нормальную» пенсию. Остальные могут рассчитывать только на небольшое соцпособие.

Напомним, с 2020 года в Украине изменились условия выхода на пенсию.

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