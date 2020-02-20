Украина

Журналисты решили больше узнать о доходах замглавы Нацполиции и "нарвались" на уголовное дело

На журналистов программы Bihus.Info в полиции завели уголовное производство, их вызывают на допросы из-за их расследования в отношении руководства Нацполиции Украины. Напомним, недавно СБУ провела обыски на рабочих местах журналистов телеканала «1+1».

Как сообщают в Bihus.Info, уголовное производство возбуждено Главным следственным управлением НПУ по статьям «Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа» и «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

Поводом для возбуждения дела стало выполнение редакционного задания 13 февраля. Группа Bihus.Info готовила сюжет об объектах недвижимости, находящихся в собственности семьи первого замглавы НПУ Евгения Коваля. Тогда журналисты находились за территорией закрытого жилого комплекса в Киеве и наблюдали, как на автомобиле Toyota Land Cruiser 200 из ЖК выехал сам Коваль.

Через несколько минут после отъезда, Коваль вернулся к группе. Не слушая объяснений о том, что группа выполняет редакционное задание, он самовольно открыл авто журналистов, взял видеокамеру, которая находилась в машине, требовал документы у водителя.

Через три дня после инцидента журналистку вызвали на допрос. Также на допрос вызвали администратора проекта и главного редактора программы.

«Открытие уголовного производства касательно законной съемки в публичном месте Главным следственным управлением… Bihus.info считает вмешательством в деятельность редакции и давлением на журналистку, которая проводит свою профессиональную деятельность. А действия первого заместителя председателя Нацполиции Евгения Коваля после того, как журналистка представилась — самоуправством», — говорится в сообщении.

Редакция также решила обратиться с заявлением в ГБР.

В Нацполиции объяснили произошедшее тем, что заместителю главы ведомства Евгению Ковалю ранее поступали угрозы. Об этом сообщила начальник управления коммуникации Нацполиции Оксана Блищик, передает «Радио Свобода».

Напомним, давлению со стороны власти подверглись и журналисты программы «Схемы», которые опубликовали сюжет об отпуске президента Зеленского в Омане, во время которого он якобы встречался с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. В Офисе президента назвали выводы журналистов манипуляцией общественным мнением и потребовали опровержения сведений и извинений, а также пригрозили судом.

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