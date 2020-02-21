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Появилось видео попадания камня в салон автобуса с эвакуированными из Ухани украинцами
В сети появилось видео изнутри автобуса, в котором находились эвакуированные их Ухани украинцы и иностранные граждане. Во время «атаки» участники протестной акции повредили двери и стекла транспортных средств, лишь по счастливой случайности никто не пострадал.
Видео опубликовала в своем сториз одна из украинок.
На ролике видно, как автобус с эвакуированными подъезжает к санаторию, в это время за окном мелькают темные силуэты людей с палками и другими предметами, после чего слышится удар и крики перепуганных детей и женщин. В салон влетает камень.
«Это автобус, в котором были все эвакуированные детки. Вопрос! Что с вами, „люди“???», — пишет она.
Еще одна из девочек публикует в своем сториз отзыв о поездке в автобусе к санаторию.
«Ребята, вы представить не можете, что мы слышали! Хотели, чтобы мы „сдохнули“, посылали нас, тыкали средние пальцы, молодые парни бросались нам под колеса и кидали в нас камнями, женщины бились в истерики. Это было ужасно», — отмечает она.
Также украинка отмечает в посте, что в Китае все намного все более цивилизовано, и даже становится просто обидно, что чужая страна относится к украинцам с намного большей любовью — «будто мы родные люди». Чего не скажешь о соотечественниках.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в итоге протеста в четверг, 20 февраля, в Новых Санжарах Полтавской области против приема эвакуированных из китайского Уханя были травмированы более 10 правоохранителей и один гражданский, открыто два уголовных производства.
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