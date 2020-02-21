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Происшествия

Появилось видео попадания камня в салон автобуса с эвакуированными из Ухани украинцами

0:20 21 февраля 2020 32
Автобусы с эвакуированными
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилось видео изнутри автобуса, в котором находились эвакуированные их Ухани украинцы и иностранные граждане. Во время «атаки» участники протестной акции повредили двери и стекла транспортных средств, лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

Видео опубликовала в своем сториз одна из украинок.

На ролике видно, как автобус с эвакуированными подъезжает к санаторию, в это время за окном мелькают темные силуэты людей с палками и другими предметами, после чего слышится удар и крики перепуганных детей и женщин. В салон влетает камень.

«Это автобус, в котором были все эвакуированные детки. Вопрос! Что с вами, „люди“???», — пишет она.

Еще одна из девочек публикует в своем сториз отзыв о поездке в автобусе к санаторию.

«Ребята, вы представить не можете, что мы слышали! Хотели, чтобы мы „сдохнули“, посылали нас, тыкали средние пальцы, молодые парни бросались нам под колеса и кидали в нас камнями, женщины бились в истерики. Это было ужасно», — отмечает она.

Также украинка отмечает в посте, что в Китае все намного все более цивилизовано, и даже становится просто обидно, что чужая страна относится к украинцам с намного большей любовью — «будто мы родные люди». Чего не скажешь о соотечественниках.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в итоге протеста в четверг, 20 февраля, в Новых Санжарах Полтавской области против приема эвакуированных из китайского Уханя были травмированы более 10 правоохранителей и один гражданский, открыто два уголовных производства.

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