Украина

"Всех на всех": Пристайко рассказал, как пройдет следующий обмен пленными

Встретившийся накануне с генсеком ООН Антониу Гуттеришем министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в рамках следующего обмена пленными РФ передаст Украине около 200 украинских граждан.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Это, по словам Пристайко, станет завершением процесса обмена по принципу «всех на всех».

«Сегодня идет подготовка к новому обмену, в рамках которого Россия отпустит около 200 человек», — сказано в сообщении.

Также в беседе с корреспондентом глава украинского МИДа отметил, что продолжающаяся война на Донбассе указывает на необходимость внесения изменений в Минские договоренности, которые, по его словам, исчерпали себя.

По его словам, некоторые пункты Минских договоренностей реализировать невозможно. Он заявил, что со временем будет разработан новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов.

Пристайко также подтвердил, что Украина работает над новой редакцией Минских договоренностей, хотя Россия публично выступает против внесения в них изменений. Министр подчеркнул, что договоренности должны быть выполнены еще в 2015 году.

«Сейчас 20-й — мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно», — заявил он.

По словам Пристайко, украинская сторона сейчас работает над тем, чтобы заставить всех участников согласиться с тем, что «Минские договоренности исчерпали себя и требуют перемен».

Также министр констатировал, что некоторые изменения в Минские соглашения уже внесены, в частности, «формула Штайнмайера и разведения сил», и подчеркнул, что Россия против этих действий не возражала.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности Вадим Пристайко заявил, что новый большой обмен удерживаемыми лицами с Россией планируется провести до очередной встречи нормандской четверки, то есть до апреля 2020 года. Глава МИД подтвердил, что Украине предстоит договориться о возвращении около двухсот человек. В то же время эти данные отличаются от тех, что огласил президент Владимир Зеленский во время выступления в Мюнхене. Он упомянул о трехстах украинцах в неволе — о 200 украинцах, удерживаются на оккупированной части Донбасса и еще около сотни украинцев и крымских татар, которые находятся в застенках в аннексированном Крыму, а также в российских тюрьмах.

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