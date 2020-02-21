Украина

В сети нашли, кто одним из первых сообщил, что украинцев из Уханя повезут в Новые Санжары

О том, что эвакуированных украинцев их Уханя разместят в санатории МВД в Новых Санжарах Полтавской области, в соцсетях одним из первых сообщил Сергей Чередниченко, руководитель Полтавского отделения Социалистической партии, главой которой является народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива. Пост Чередниченко появился раньше официального сообщения властей и разлетелся по сети. Об этом в Twitter пишет журналист Денис Казанский.

О том, что к протестам в Новых Санжарах против размещения эвакуированных из Уханя людей могут быть причастны политические и деловые круги, в эфире «Право на власть» заявил министр МВД Арсен Аваков.

«Кое-какие „уши“ мы тоже увидели и я думаю, что мы не оставим это без внимания. Эти „уши“ и политического и бизнесового свойства», — так Аваков ответил на вопрос ведущего по поводу возможной причастности политиков к происходящему в Новых Санжарах.

Кроме того, Аваков считает, что утром участники протестов «посмотрят на факты с другой стороны».

Протесты в Новых Санжарах, а также состоявшиеся накануне в других областях страны поставили диагноз уровню восприятия информации у части общества. Аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич назвал все происходящее «безумством стада».

Напомним, главный редактор сайта «ФАКТЫ» Ярослав Жаренов считает, что-то безумие, которое творилось в Новых Санжарах 20 февраля, является провалом власти, ее абсолютной неготовностью к любого рода экстремальным ситуациям.

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