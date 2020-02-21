24.28 / 24.51 26.22 / 26.56
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В сети нашли, кто одним из первых сообщил, что украинцев из Уханя повезут в Новые Санжары

9:53 21 февраля 2020 245
протесты
Инф. «ФАКТОВ»

О том, что эвакуированных украинцев их Уханя разместят в санатории МВД в Новых Санжарах Полтавской области, в соцсетях одним из первых сообщил Сергей Чередниченко, руководитель Полтавского отделения Социалистической партии, главой которой является народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива. Пост Чередниченко появился раньше официального сообщения властей и разлетелся по сети. Об этом в Twitter пишет журналист Денис Казанский.

О том, что к протестам в Новых Санжарах против размещения эвакуированных из Уханя людей могут быть причастны политические и деловые круги, в эфире «Право на власть» заявил министр МВД Арсен Аваков.

«Кое-какие „уши“ мы тоже увидели и я думаю, что мы не оставим это без внимания. Эти „уши“ и политического и бизнесового свойства», — так Аваков ответил на вопрос ведущего по поводу возможной причастности политиков к происходящему в Новых Санжарах.

Кроме того, Аваков считает, что утром участники протестов «посмотрят на факты с другой стороны».

Протесты в Новых Санжарах, а также состоявшиеся накануне в других областях страны поставили диагноз уровню восприятия информации у части общества. Аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич назвал все происходящее «безумством стада».

Напомним, главный редактор сайта «ФАКТЫ» Ярослав Жаренов считает, что-то безумие, которое творилось в Новых Санжарах 20 февраля, является провалом власти, ее абсолютной неготовностью к любого рода экстремальным ситуациям.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

протесты

В сети нашли, кто одним из первых сообщил, что украинцев из Уханя повезут в Новые Санжары

Украинцы из Китая

Украинцев из Китая на родине встретили протестами: что сейчас происходит

Приходько

Украинскую певицу полиция выгнала из Лувра (видео)

Козерог и Близнецы

Бревно бесчувственное: названы знаки зодиака, которые не умеют любить

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер