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Украина

Журналист указал на ошибку властей, которая привела к протестам в Новых Санжарах

8:41 21 февраля 2020 863
протесты
Инф. «ФАКТОВ»

Информация о новом китайском коронавирусе COVID-19, который стремительно распространяется по миру, стала широко известна в январе текущего года. Многие страны оперативно эвакуировали своих граждан из эпицентра эпидемии. В Украине также приняли решение вывезти своих соотечественников из Китая, но почти месяц не могли этого сделать. А после возвращения украинцев, на родине их встретили массовыми протестами. Журналист Ярослав Жаренов считает то безумие, которое творилось в Новых Санжарах 20 февраля провалом власти, ее абсолютной неготовностью к любого рода нештатным ситуациям.

Журналист напоминает, что почти месяц, после того, как власть объявила о готовности эвакуировать украинцев, в обществе нагнеталась истерия по поводу коронавируса. Свою роль в этом сыграли также российские СМИ, которые действуют в интересах Кремля.

Протесты в Винниках, Новых Санжарах и других поселках показали, что украинская власть не сделала абсолютно ничего, чтобы успокоить население. Коммуникация с обществом была провалена по всем направлениям. Даже врачи, люди имеющие профессиональную подготовку и необходимые знания, устраивали забастовки и отказывались работать.

Жаренов напомнил предвыборную кампанию Зеленского, когда в ход шли креативные ролики, продуманная реклама и другие инструменты для привлечения избирателей.

«…перед выборами президента Зе-команда активно запускала ролики с пояснением бюрократических моментов как например: изменение места голосования или какие документы нужны для того, чтобы отдать голос. А тут ничего. Ни тебе поясняющих видео, ни инфографики с подробным пояснением», — обращает внимание журналист.

Напомним, аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич назвал протесты в Новых Санжарах «безумством стада». По его мнению, они поставили диагноз уровню восприятия информации у части общества.

По мнению известного врача Евгения Комаровского, ситуация с массовыми протестами против размещения эвакуированных из Китая украинцев — это «небывалый кризис морали и запасов интеллекта».

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Журналист указал на ошибку властей, которая привела к протестам в Новых Санжарах

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