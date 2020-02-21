Украина

Душ бьется током: вывезенная из Китая украинка показала, в каких условиях проведет две недели в Новых Санжарах

Несмотря на массовые протесты, эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев вечером 20 февраля поселили в санаторий Нацгвардии «Новые Санжары» в Полтавской области.

Условия на базе МВД оставляют желать лучшего. Александра Волкова, одна из эвакуированных украинок, показала в Stories в Instagram, условия, в которых предстоит жить две недели.

На ролике из комнаты, в которой ее поселили, видна старая мебель, телевизор. На входной двери нет замка, но есть ключ. В душевой бьет током.

Видео в Twitter опубликовало «Громадське».На видео присутствует ненормативная лексика.

Евакуйовані через коронавірус з китайського Уханя нині перебувають у Медичному центрі Нацгвардії в Нових Санжарах на Полтавщині українка Олександра Волкова поділилася відео про умови у своїй кімнаті.



Обережно, лайка pic.twitter.com/PAORDEJgwM — hromadske (@HromadskeUA) February 21, 2020

Напомним, украинский журналист Александр Махов, который вместе с прибывшими из Китая находится на карантине, утром 21 февраля показал в соцсети позитивное фото из Новых Санжар и порадовался прекрасной погоде.

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