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Гончарук связал коронавирусную панику с информационной войной против Украины
События в Новых Санжарах, где состоялись массовые протесты против размещения на карантин украинцев, эвакуированных из охваченного коронавирусом китайского Уханя, связаны с информационной войной против Украины.
Об этом в Верховной Раде заявил премьер-министр Алексей Гончарук, добавив, что информационная война ведется и внутри страны, и вне Украины. «Предполагаю, что провокации будут продолжаться», — заявил глава Кабмина и добавил, что это будет делаться для «раскачивания общества».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Служба безопасности Украины занялась поисками организаторов рассылки фейковых сообщений о якобы пятерых инфицированных коронавирусом украинцах. Такие сообщения рассылались якобы из Минздрава, который также опроверг эту информацию.
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