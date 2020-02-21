24.27 / 24.48 26.18 / 26.52
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Гончарук связал коронавирусную панику с информационной войной против Украины

11:47 21 февраля 2020 128
Алексей Гончарук
Инф. «ФАКТОВ»

События в Новых Санжарах, где состоялись массовые протесты против размещения на карантин украинцев, эвакуированных из охваченного коронавирусом китайского Уханя, связаны с информационной войной против Украины.

Об этом в Верховной Раде заявил премьер-министр Алексей Гончарук, добавив, что информационная война ведется и внутри страны, и вне Украины. «Предполагаю, что провокации будут продолжаться», — заявил глава Кабмина и добавил, что это будет делаться для «раскачивания общества».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Служба безопасности Украины занялась поисками организаторов рассылки фейковых сообщений о якобы пятерых инфицированных коронавирусом украинцах. Такие сообщения рассылались якобы из Минздрава, который также опроверг эту информацию.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Поезд

В России "поймали" украинский поезд с больной китаянкой и отцепили целый вагон: в УЗ дали комментарий

Путин

Совсем старик: свежее фото Путина вызвало ажиотаж в сети

протестующие

Протестовавшие под Радой "фермеры" отметились в Новых Санжарах (фото)

Александр Махов

Погода просто супер: журналист показал фото, как сидит в карантине в Новых Санжарах

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер