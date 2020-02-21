24.27 / 24.48 26.18 / 26.52
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Протестовавшие под Радой "фермеры" отметились в Новых Санжарах (фото)

12:34 21 февраля 2020 341
протестующие
Инф. «ФАКТОВ»

На протестах в Новых Санжарах, куда доставили эвакуированных из Китая украинцев, заметили молодых мужчин, которые ранее участвовали в протестных акциях под Верховной Радой. Об этом в Facebook написала Нина Лысенко и опубликовала соответствующие фото.

«Обратите внимание на этих персон. Недавно они были на митинге как фермеры, а сегодня в Полтавской области. Кто эти персоны, кто оплачивает их? Кто их может опознать? СБУ, обратите внимание на этих персон и узнаете, кто стоит за протестами», — написала она.

Другие пользователи пишут, что молодые мужчины совсем не похожи на местных жителей, скорее их можно назвать проплаченными «титушками». По мнению многих украинцев, история с протестами показала, что большинство населения не думает своей головой, а поддается панике. А организовывают такие протесты те, кому это выгодно. Они же платят деньги зачинщикам беспорядков.


Напомним, журналист Денис Казанский написал, что раньше официальной информации в соцсетях появилось сообщение о размещении эвакуированных в Новых Санжарах от Сергея Чередниченко, руководителя Полтавского отделения Соцпартии нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильи Кивы.

О том, что к протестам в Новых Санжарах против размещения эвакуированных из Уханя людей могут быть причастны политические и деловые круги, в эфире «Право на власть» заявил министр МВД Арсен Аваков.

По мнению главного редактора сайта «ФАКТЫ» Ярослава Жаренова, то безумие, которое творилось в Новых Санжарах 20 февраля, является провалом власти, ее абсолютной неготовностью к любого рода экстремальным ситуациям.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Иллюстрация

Умерла мать звезды «Моей прекрасной няни»

Продукты

Переселенцы из Донецка сделали сюрприз для эвакуированных из Китая украинцев: сеть в восторге (фото)

Путин и Эрдоган

Эрдоган готов к масштабной войне с Путиным: что происходит в Идлибе

протестующие

Протестовавшие под Радой "фермеры" отметились в Новых Санжарах (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер