Протестовавшие под Радой "фермеры" отметились в Новых Санжарах (фото)

Украина

На протестах в Новых Санжарах, куда доставили эвакуированных из Китая украинцев, заметили молодых мужчин, которые ранее участвовали в протестных акциях под Верховной Радой. Об этом в Facebook написала Нина Лысенко и опубликовала соответствующие фото.

«Обратите внимание на этих персон. Недавно они были на митинге как фермеры, а сегодня в Полтавской области. Кто эти персоны, кто оплачивает их? Кто их может опознать? СБУ, обратите внимание на этих персон и узнаете, кто стоит за протестами», — написала она.

Другие пользователи пишут, что молодые мужчины совсем не похожи на местных жителей, скорее их можно назвать проплаченными «титушками». По мнению многих украинцев, история с протестами показала, что большинство населения не думает своей головой, а поддается панике. А организовывают такие протесты те, кому это выгодно. Они же платят деньги зачинщикам беспорядков.



Напомним, журналист Денис Казанский написал, что раньше официальной информации в соцсетях появилось сообщение о размещении эвакуированных в Новых Санжарах от Сергея Чередниченко, руководителя Полтавского отделения Соцпартии нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильи Кивы.

О том, что к протестам в Новых Санжарах против размещения эвакуированных из Уханя людей могут быть причастны политические и деловые круги, в эфире «Право на власть» заявил министр МВД Арсен Аваков.

По мнению главного редактора сайта «ФАКТЫ» Ярослава Жаренова, то безумие, которое творилось в Новых Санжарах 20 февраля, является провалом власти, ее абсолютной неготовностью к любого рода экстремальным ситуациям.

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