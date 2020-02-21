Украина

Путин рассказал, смотрел ли "Слугу народа", и ответил, сможет ли договориться с Зеленским

В интервью роспропагандистам президент РФ Владимир Путин заявил, что возможность договорится с украинским президентом Владимиром Зеленским, все еще существует.

«Надежда умирает последней», — заявил президент страны, развязавшей войну на Донбассе и аннексировавшей украинский Крым, и добавил, что Киеву и Москве удалось договорится о транзите газа и обмене пленными.

При этом Путин посетовал на то, что Владимир Зеленский после саммита стран нормандской четверки в Париже заговорил о пересмотре Минских соглашений, которые сама же Россия не соблюдает. «Это вызывает вопросы», — заявил хозяин Кремля.

Журналист поинтересовался у Путина, смотрел ли тот сериал «Слуга народа», в котором главную роль сыграл Владимир Зеленский. Тот ответил, что не смотрел и ничего не знает об эпизоде, где персонаж Зеленского Голобородько выбирает часы и, узнав, что хозяин Кремля носит часы марки Hublot, переспрашивает: «Путин Hublot?». Кстати, этот эпизод вырезали из серии, которую показали россиянам.

«Я не смотрел. Я не знаю ни Голобородько, ни кто там чего выбирает», — сказал Путин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный российский политолог Валерий Соловей заявил, что Кремль попытается взять реванш за развал Советского Союза и может в самом скором времени развязать новую войну.

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