Европа эпохи Средневековья: Зеленский отреагировал на беспорядки в Новых Санжарах

Украина

Протесты в Новых Санжарах, где разместили эвакуированных украинцев и иностранцев из Китая, не должны происходить в стране, которая является частью Европы. Об этом в пятницу, 21 февраля, заявил президент Владимир Зеленский на церемонии награждения победителей конкурса на получение грантов Украинского фонда стартапов.

«Мы постоянно говорим, что Украина — это Европа. Вчера, откровенно вам скажу, в некоторых эпизодах показалось, что мы Европа эпохи Средневековья. К сожалению», — сказал Зеленский.

«Давайте не забывать все, что мы все с вами — люди, а не, не хочу сейчас подбирать неправильное слово…», — призвал президент.

Он пожелал здоровья вернувшимся из Китая и выразил уверенность, что скоро они все окажутся дома среди родных.

Зеленский также сказал присутствующим, что верит в то, что в скором будущем появится нужный Украине стартап, «который научит некоторых граждан человечности, уважению, единству и критическому мышлению».

Напомним, из китайского Уханя было эвакуировано 45 украинцев и 27 иностранцев. Всех их поместили в медицинский центр Нацгвардии «Новые Санжары» в Полтавской области. Возле санатория организовали протесты. Проезду автоколонны пытались воспрепятствовать. В результате столкновений пострадали девять правоохранителей и один гражданский. В Новых Санжарах были замечены протестующие, которые не так давно «засветились» на акции «фермеров» у Верховной Рады в Киеве.

Как сообщали «ФАКТЫ», наиболее агрессивные пикетчики — 24 мужчины — были доставлены в отделение полиции. Их личности идентифицированы. После проведения с ними следственно-оперативных следствий и разъяснительной работы они были отпущены домой на время досудебного расследования. Еще один человек — водитель автомобиля, пытавшийся въехать в полицейских, — задержан на 72 часа. За это время будет решен вопрос о мере пресечения для него. Ему инкриминируют статью об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа. Остальные проходят по статье о массовых беспорядках.

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