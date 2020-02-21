«Дураки и дуры вы»: Ксения Собчак высмеяла Шнурова из-за политики

Шоу-бизнес

Российская телеведущая Ксения Собчак, которая ранее заявляла о своих политических амбициях и была кандидатом в президенты РФ, резко высказалась по поводу политических амбиций своего бывшего друга музыканта Сергея Шнурова. Лидер «Ленинграда» официально объявил, что он вступил в прокремлевскую «Партию Роста».

Ксения Собчак не смогла оставаться в стороне от этого события и не удержалась, чтобы не уколоть бывшего мужа своей подруги Матильды.

«О Шнурове. Выбранная им партия Роста — безусловно удачный выбор и для Бориса и для Сергея. Примерно также гармонично выглядит беспокойная лошадь в двухкомнатной квартире. Выборы, выборы, В „Ленинграде“ выборы! Дураки и дуры вы, Кандидаты — Шнуровы!», — написала Собчак на своей странице в Instagram.

Шнуров, который ранее устраивал стихотворные батлы с Собчак, пока не спешит с ответом.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Ксения Собчак взяла интервью у певицы Алсу, которая призналась, что скупала голоса для дочери Микеллы на шоу «Голос. Дети».

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