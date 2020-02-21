Певица Валерия собралась в Госдуму

Шоу-бизнес

Запрещенная в Украине певица Валерия вслед за музыкантом Сергеем Шнуровым, вступившего в прокремлевскую «Партию Роста», собралась в политику. Артистка планирует создать свою партию и принять участие в выборной гонке в Государственную Думу в 2021 году. О планах благоверной рассказал изданию «Фонтанка.ру» муж Валерии продюсер Иосиф Пригожин.

Они уже придумали возможное название для будущей партии — «Сильные женщины». Валерия обещает бороться за права женщин, защищать их от домашнего насилия. Певица по себе знает, что это такое. В интервью она рассказывала, как бывший муж Шульгин избивал ее.

«Есть мужчины, готовые поддерживать женщин в их желании сделать нашу страну лучше. России нужен этот баланс», — сказал Пригожин. Он также добавил, что партия жены поддержит депутата Оксану Пушкину, которая разрабатывает законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия».

Похоже, скоро в Госдуме появится много известных лиц из шоу-бизнеса.

О создании своей женской партии заявляла ранее украинская певица Оля Полякова.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что телеведущая Ксения Собчак высмеяла Сергея Шнурова за его политический выбор.

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