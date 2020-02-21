24.27 / 24.48 26.20 / 26.53
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Суд в Гааге принял важное решение по иску Украины против России

19:28 21 февраля 2020 130
Фемида
Инф. «ФАКТОВ»

Арбитражный суд в Гааге подтвердил, что рассмотрение иска Украины по ситуации в Азовском и Черном морях находится в его юрисдикции. Украина также подала в Гаагский суд иск из-за раздачи паспортов РФ на Донбассе.

«Дело по морскому праву движется дальше! Арбитражный суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения наших природных ресурсов», — написал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в своем Twitter.

Он уточнил, что иск касается незаконного строительства Россией моста через Керченский пролив, а также незаконной остановки судов, которые следуют в украинские порты Мариуполь и Бердянск.

Ранее сообщалось, что один из подозреваемых по делу МН-17 решил дать свидетельские показания в Гааге.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

место преступления

Мать нашла повешенным 5-летнего сына: подробности трагедии под Прилуками (видео)

Фемида

Суд в Гааге принял важное решение по иску Украины против России

Насилие над детьми

Лежала на земле избитая и без одежды: в Днепре нашли пропавшую несколько дней назад школьницу (фото, видео)

арахамия

Хотел проверить, сколько людей смотрят это шоу: Арахамия рассказал о съемках в «Битве экстрасенсов»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер