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Суд в Гааге принял важное решение по иску Украины против России
Арбитражный суд в Гааге подтвердил, что рассмотрение иска Украины по ситуации в Азовском и Черном морях находится в его юрисдикции. Украина также подала в Гаагский суд иск из-за раздачи паспортов РФ на Донбассе.
«Дело по морскому праву движется дальше! Арбитражный суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения наших природных ресурсов», — написал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в своем Twitter.
Он уточнил, что иск касается незаконного строительства Россией моста через Керченский пролив, а также незаконной остановки судов, которые следуют в украинские порты Мариуполь и Бердянск.
Ранее сообщалось, что один из подозреваемых по делу МН-17 решил дать свидетельские показания в Гааге.
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