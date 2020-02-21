Украина

Суд в Гааге принял важное решение по иску Украины против России

Арбитражный суд в Гааге подтвердил, что рассмотрение иска Украины по ситуации в Азовском и Черном морях находится в его юрисдикции. Украина также подала в Гаагский суд иск из-за раздачи паспортов РФ на Донбассе.

«Дело по морскому праву движется дальше! Арбитражный суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения наших природных ресурсов», — написал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в своем Twitter.

Он уточнил, что иск касается незаконного строительства Россией моста через Керченский пролив, а также незаконной остановки судов, которые следуют в украинские порты Мариуполь и Бердянск.

Ранее сообщалось, что один из подозреваемых по делу МН-17 решил дать свидетельские показания в Гааге.

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