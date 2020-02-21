Украина

Россия не уйдет от ответственности: у Пристайко рассказали об успехе в Гааге

Арбитражный суд в Гааге, подтвердив то, что рассмотрение иска Украины по ситуации в Азовском и Черном морях находится в его юрисдикции, тем самым отклонил попытки России избежать ответственности за ее поведение в Азовском море и Керченском проливе.

Так в Министерстве иностранных дел прокомментировали решение Арбитражным трибуналом юрисдикции по делу о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву в Керченском проливе и Азовском море, говорится в сообщении ведомства.

«Сегодня Арбитражный Суд, сформированный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву („UNCLOS“), вынес решение по делу Украины против Российской Федерации. Суд отклонил позицию России об отсутствии юрисдикции по делу Украины и установил, что он рассмотрит важные аспекты требований Украины, в том числе связанные с нарушениями Россией UNCLOS в Керченском проливе и Азовском море», — указывают дипломаты.

Отмечается, что Россия с 2014 года препятствует Украине в использовании природных ресурсов из собственных морских районов, включая рыбные ресурсы и огромные запасы нефти и газа. Кроме того, Россия также пренебрегала охраной окружающей среды и наносит вред международному судоходству, в том числе путем незаконного строительства Керченского моста, неправомерных остановок судов, а также захвата украинских буровых установок.

«Суд отклонил попытки России избежать ответственности за ее поведение в Азовском море и Керченском проливе», — указывают в МИДе.

Россия пыталась исключить эти два жизненно важные международные водные пути из сферы регулирования международного морского права. Суд согласился с Украиной, что требование России о статусе внутренних вод не является надлежащим поводом для отрицания юрисдикции, этот вопрос следует решать на стадии рассмотрения дела по существу.

«Решение означает необходимость осуществления юридической экспертизы незаконного строительства Россией Керченского моста и остановок судов в Азовском море, которые наносят ущерб международному судоходству», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что Трибунал пришел к выводу, что он не имеет юрисдикции по части требований, касающихся прав Украины как прибрежного государства в водах вблизи Крыма, поскольку не имеет юрисдикции решать вопрос суверенитета над полуостровом. В то же время, Суд четко определил, что признание им наличия спора о территориальной принадлежности Крыма никоим образом не означает признания каких-либо изменений такого статуса.

Таким образом, решение Трибунала подтверждает имеющийся международный консенсус относительно непризнания незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией и не поддерживает требование России о суверенитете.

Решение является прямым отрицанием позиции России, что ее односторонние действия защищены от юридических обжалований. Украина будет осуществлять подготовку для надлежащего представления дела по существу перед Арбитражным судом. После изучения письменных представлений сторон Суд проведет слушания по существу.

Напомним, Морской трибунал ООН заявил, что обладает юрисдикцией рассматривать иск Украины против России.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Офисе генерального прокурора Украины сообщили о том, что собирают доказательства принудительной паспортизации Россией жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой области, которые передадут в Гаагу. Информационные материалы направят в Офис прокурора Международного уголовного суда.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter