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В главке налоговой службы Донецкой области застрелился сотрудник
В четверг, 20 февраля, в Донецком областном главке ГФС произошло ЧП — стационарный оперативный дежурный, находясь на своем рабочем месте, совершил самоубийство из табельного оружия. Напомним, в конце декабря в Донецкой области на блокпосту Святогорск-Букино покончил жизнь самоубийством украинский военнослужащий.
Как сообщили в прокуратуре Донецкой области, трагедия в главке ГФС, который находится в Мариуполе, случилась в комнате для оружия.
Открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и свидетелей происшествия.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП, которое произошло в одной из воинских частей во Львовской области, где солдат-срочник застрелил сослуживца. А две недели назад в Полтаве молодая девушка в тире убила инструктора выстрелом из пистолета.
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