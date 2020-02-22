Мир

Пообещал быть в следующей жизни хорошим человеком: в США казнили маньяка, который убил насильника

В Соединенных Штатах, в отличие от большинства европейских стран, применяется смертная казнь. И хотя смертные приговоры приводятся в исполнение сравнительно редко, иногда это все же происходит.

Один из таких случаев имел место на днях в штате Теннеси, где на электрическом стуле был казнен 58-летний убийца Николас Саттон, который в тюрьме жестоко расправился над, а над насильником, пишет издание Metro.

Сообщается, что до этого родственники Саттон безрезультатно пытались добиться отмены ему смертного приговора, который он получил за убийство собственной бабушки и еще двух человек в 1979 году.

Уже находясь в тюрьме, Саттон и его сообщник Томас Стрит вошли в камеру торговца каннабисом Карла Эстепа и нанесли ему 38 ударов двумя самодельными лезвиями якобы из-за продажи плохого товара. Мужчина скончался.

В свою очередь, дочь убитого Эстепа, назвала своего отца «жутким человеком» и заявила, что Саттон оказал им честь, лишив его жизни. Оказывается, Эстеп был осужден за изнасилование падчерицы, а также за поджег дома и аварию, в которой погибла маленькая сестра женщины.

Когда она узнала об убийстве своего отца, то заявила, что почувствовала облегчение и поверила в Бога.

За помилование Саттона выступали и надзиратели тюрьмы, заявившие, что осужденный спас им жизнь, а также родственники убитых Эстепом людей.

Тем не менее, казнь не отменили. Перед тем, как идти на электрический стул 20 февраля, Саттон поблагодарил родных и друзей за оказанную ему поддержку и пообещал, что в следующей жизни будет лучшим человеком.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в декабре был приговорен к смертной казни бывший президент Пакистана Первез Мушарраф.

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