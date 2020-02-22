- 07:08 Погода испортится: синоптики предупредили о дождях и снеге на выходных
- 06:55 "Гестапо, натюрлих!" Лобода удивила снимком Собчак в нацистской форме
- 06:25 Готовит маме подарок на свадьбу: дочь Волочковой начала зарабатывать после переезда к отцу
- 05:45 Пьяный водитель сбил женщину на переходе в Ровенской области: в сеть попало жуткое видео
- 05:05 Под Днепром горело общежитие, из огня спасены трое детей
- 04:47 Пообещал быть в следующей жизни хорошим человеком: в США казнили маньяка, который убил насильника
- 03:54 Еще 109 смертей: в Китае возросло число жертв коронавируса
- 02:10 В доме главы МИД времен Януковича от пули погиб предприниматель, — СМИ
- 01:55 Палатки от Дяди Сэма: американские военные передали помощь тренировочному центру ССО
- 01:40 Последний гол: друзья сыграли с мертвым парнем в футбол
- 00:57 Слишком "развратный" купальник: завистливые мамаши заставили девушку "прикрыться" в бассейне
- 00:50 Медицину продолжат реформировать: Зеленский подписал указ о создании группы во главе с Радуцким
"Гестапо, натюрлих!" Лобода удивила снимком Собчак в нацистской форме
Любящая демонстрировать свою сексуальную фигуру, а также собственных детей украинская певица Светлана Лобода решила по каким-то причинам изменить тематику своего блога в Instagramи начать в нем «разборки» с недоброжелателями.
На такие мысли наводит ее недавний пост, где помимо Светы присутствует телеведущая Ксения Собчак в нацистской форме.
Данный снимок представляет собой отфотошопленный кадр из многосерийного фильма «Семнадцать мгновений весны». На нем голова Собчак приделана к телу сотрудника гестапо Рольфа (Алексей Сафонов), проводившего допрос. Нацистская символика на форме перекрыта инициалами телеведущей.
В фильме герой показывал допрашиваемой радистке Штирлица Кэтрин Кин (Екатерина Градова) фотографию. Теперь же на ее месте — портрет лидера Rammstein Тилля Линдеманна.
Лобода не подписала снимок, однако хитрые подписчики быстро «вычислили», что таким образом Лобода хотела показать, какому прессингу она подверглась во время интервью на Youtube-канале Собчак.
В частности, в нем Лобода проговорилась об отношениях с Линдеманном.
«Света, огонь», «А вы крепкий орешек, не раскололись», «А вас, Лобода, я попрошу остаться», «Ощущения после просмотра «Осторожно, Собчак», «Гестапа натюрлих», «Бл…, лучшая фотка», «Актуалочка пошла», «Шикарно!!!», — отреагировали на шутку Светланы фанаты.
Не осталась в стороне и Собчак.
«А мне оказывается, идет форма», — написала она в комментарии.
Напомним, что в ноябре 2019 года Линдеманн выпустил клип Frau & Mann, в котором поучаствовала и Светлана Лобода. По предположениям СМИ, таким образом она показала, что отцом ее дочери Тильды является солист немецкой группы.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Светлана Лобода поделилась в сети редким семейным фото с дочками Евой и малышкой Тильдой, которое растрогало даже недругов певицы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!