"Гестапо, натюрлих!" Лобода удивила снимком Собчак в нацистской форме

Шоу-бизнес

Любящая демонстрировать свою сексуальную фигуру, а также собственных детей украинская певица Светлана Лобода решила по каким-то причинам изменить тематику своего блога в Instagramи начать в нем «разборки» с недоброжелателями.

На такие мысли наводит ее недавний пост, где помимо Светы присутствует телеведущая Ксения Собчак в нацистской форме.

Данный снимок представляет собой отфотошопленный кадр из многосерийного фильма «Семнадцать мгновений весны». На нем голова Собчак приделана к телу сотрудника гестапо Рольфа (Алексей Сафонов), проводившего допрос. Нацистская символика на форме перекрыта инициалами телеведущей.

В фильме герой показывал допрашиваемой радистке Штирлица Кэтрин Кин (Екатерина Градова) фотографию. Теперь же на ее месте — портрет лидера Rammstein Тилля Линдеманна.

Лобода не подписала снимок, однако хитрые подписчики быстро «вычислили», что таким образом Лобода хотела показать, какому прессингу она подверглась во время интервью на Youtube-канале Собчак.

В частности, в нем Лобода проговорилась об отношениях с Линдеманном.

«Света, огонь», «А вы крепкий орешек, не раскололись», «А вас, Лобода, я попрошу остаться», «Ощущения после просмотра «Осторожно, Собчак», «Гестапа натюрлих», «Бл…, лучшая фотка», «Актуалочка пошла», «Шикарно!!!», — отреагировали на шутку Светланы фанаты.

Не осталась в стороне и Собчак.

«А мне оказывается, идет форма», — написала она в комментарии.

Напомним, что в ноябре 2019 года Линдеманн выпустил клип Frau & Mann, в котором поучаствовала и Светлана Лобода. По предположениям СМИ, таким образом она показала, что отцом ее дочери Тильды является солист немецкой группы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Светлана Лобода поделилась в сети редким семейным фото с дочками Евой и малышкой Тильдой, которое растрогало даже недругов певицы.

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